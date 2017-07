Brennstoffzellen und Wärmenetze: BMWI fördert Innovationen im Wärmemarkt

Würde der Gesamtbestand der Elektrofahrzeuge in Deutschland genauso schnell wachsen wie der des "StreetScooter" wäre das für die Freunde der Elektromobilität eine sehr gute Nachricht. Wenige Tage, nachdem Deutsche Post DHL den Einsatz des Elektroautos in München bekannt gegeben hat, legt der Logistikkonzern nun mit dem Einsatz der selbst produzierten StreetScooter in der Bundeshauptstadt Berlin nach. Die 40 Fahrzeuge, die...