Younicos realisiert 1-MW-Lithium-Ionen-Speicher in Denver

Das deutsch-amerikanische Speicherunternehmen Younicos hat eigenen Angaben zufolge in Denver eine Lithium-Ionen-Batterie für Panasonic realisiert. Der Speicher bildet zusammen mit zwei Photovoltaikanlagen ein Microgrid für die Smart City „Peña Station Next“, die zwischen der Innenstadt von Denver und dem Flughafen am Bahnhof Peña Station entsteht. Neben Panasonic und Younicos sind an dem Microgrid unter anderem der Energieversorger Xcel Energy und die Stadt Denver beteiligt.

Das Energiespeichersystem besteht aus insgesamt vier Containern, die als Y.Cubes bezeichnet werden, und verfügt über eine Gesamtleistung von einem Megawatt bei der Kapazität von zwei Megawattstunden. Zur effizienten Integration des Photovoltaikstroms ins Netz von Xcel Energy bietet der Batteriespeicher verschiedene Dienstleistungen. Dazu gehören unter anderem Frequenzregulierung, Glättung von Einspeisegradienten, Energiearbitrage und Backup-Power.