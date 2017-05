Windenergie: Tennet legt ersten Entwurf zur Novellierung der Offshore-Netzanschlussregeln vor

Der Übertragungsnetzbetreiber Tennet hat jetzt einen ersten Entwurf zu neuen Offshore-Netzanschlussregeln (O-NAR) vorgelegt. Dabei gilt es, die neuen europäischen Regularien mit bestehenden technischen Regeln abzustimme, teilte Tennet mit. Der Übertragungsnetzbetreiber habe seine Expertise aufgrund komplexer Betriebserfahrungen im Bereich von Offshorenetzanbindungen einbringen können. Als nächstes beginne nun ein umfassender, vorläufiger Konsultationsprozess mit verschiedenen Stakeholdern, dazu zählen z.B. die Betreiber von Offshore-Windparks ebenso wie der Verband der Elektrotechnik, Elektronik und Informationstechnik (VDE) und die weiteren Übertragungsnetzbetreiber.

Als Folge der Veröffentlichung neuer europäischer Regularien - Requirements for Generators (RfG) sowie High Voltages Direct Current Connection Code (HVDCC CC) – im vergangenen Jahr, hatte Tennet begonnen, diese neuen Anforderung für das eigene Offshore-Netz umzusetzen. Als Ergebnis konnte jetzt der Entwurf zur Novellierung der Anschlussregeln erarbeitet und vorgelegt werden.

Input aus dem Projekt BorWin1

„Dieses Dokument vereint die europäischen Anforderungen mit den bereits bekannten technischen Regeln für den Netzanschluss (NAR und ASN) sowie den etablierten, aber im Zuge von Optimierungen und „Lessons Learned“ nun ebenfalls überarbeiteten, technischen Spezifikationen von Tennet zum Anschluss von Offshore-Windparks in einem gemeinsamen Dokument“, erklärte Wilfried Breuer, Mitglied der Tennet-Geschäftsführung. Darüber hinaus seien die gewonnen Erkenntnisse aus den vergangenen Betriebsjahren zum Thema Oberschwingungsstabilität sowie ein neues Spannungsregelungskonzept in die neuen O-NAR eingeflossen. Insbesondere die Erfahrungen aus dem Projekt BorWin1 lieferten in diesem Zusammenhang wichtigen Input zur technischen Spezifizierung.

Neue Technologien schnell marktreif machen

Mit der frühzeitigen Veröffentlichung des Entwurfs der O-NAR beabsichtige Tennet, die Zusammenarbeit und Abstimmung mit den potenziellen Netzanschlussnehmern sicherzustellen, um neue Technologien schnell marktreif zu machen und zukünftige Konsultationsprozesse zu beschleunigen, hob Breuer hervor.

Ein unabhängiges Beratungsunternehmen hat den Übertragungsnetzbetreiber bei der Erstellung der neuen O-NAR im Rahmen der Qualitätssicherung unterstützt. Im Herbst 2017 plane Tennet, einen Workshop für die gemeinsame Diskussion der neuen Anforderungen mit allen Stakeholdern zu organisieren. Parallel zu der internen Erstellung der O-NAR sollen weiterhin die Abstimmungen im VDE-Forum Netztechnik/Netzbetrieb (FNN) mit den anderen Übertragungsnetzbetreibern stattfinden. Nach dem Konsultationsprozess durch den VDE auf nationaler Ebene 2017/2018 werde Tennet dann die erste offizielle Version der O-NAR veröffentlichen.

