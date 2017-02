Virtuelle Kraftwerke: ewz bietet neue Dienstleistung ewz.flex an

Eine Partnerschaft für Tertiärregelleistung und virtuelle Kraftwerke haben jetzt das Elektrizitätswerk der Stadt Zürich (ewz) und Kiwi Power Ltd. geschlossen. Wie das ewz mitteilt, bietet es seinen Kunden jetzt die neue Dienstleistung ewz.flex an. Dabei werden verschiedene dezentrale Kunden-Anlagen zu einem virtuellen Kraftwerk zusammengeführt und Swissgrid in Form von Tertiärregelleistung angeboten.

Die Schweizer Netzgesellschaft brauche diese Regelleistung, um die Schwankungen im Stromnetz auszugleichen. Ewz biete bereits seit Jahren im Rahmen der Energiewirtschaft verschiedene Systemdienstleistungen an. Die zur Verfügung gestellte Technologielösung des Anbieters von Regelleistungen Kiwi Power biete eine hohe Flexibilität. Die Steuerung erfolge vollautomatisiert via Kundenplattform, Telefonanruf oder Mail, wobei die Kunden aber stets die Kontrolle behielten. Der operative Betrieb der Anlagen im Pool, die Teilnahme an den Systemdienstleistungsauktionen und die Koordination mit Swissgrid laufe über das ewz.

Die Dienstleistung ewz.flex richte sich an Kunden mit Anlagen mit einer Leistung über 200 kW. Besonders geeignet seien Anlagen mit flexibler Erzeugung oder flexiblem Verbrauch, wie kleine Wasserkraftwerke, Biomasseanlagen, Notstromaggregate, Heizungsanlagen, Pumpen oder Kompressoren. Die Kunden erhielten sowohl für das Verfügungstellen ihrer Anlage als auch im Abruffall seitens Swissgrid eine finanzielle Entschädigung.