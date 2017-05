Vattenfall bündelt dezentrale Energieversorgungslösungen in eigener Gesellschaft

Der Energiekonzern Vattenfall hat seine Aktivitäten im Bereich der dezentralen Energieversorgungslösungen in einer neuen Gesellschaft gebündelt. Die Vattenfall Energy Solutions GmbH spezialisiere sich auf individuelle Vor-Ort-Lösungen für Kunden aus Wohnungswirtschaft, Öffentlichen Einrichtungen, Gewerbe und Dienstleistungen, teilte Vattenfall mit.

Die Tochtergesellschaft geht bundesweit an den Start und nutzt die Erfahrungen aus dem Geschäft mit dezentralen Energieanlagen in den bisherigen Vattenfall Kernmärkten Berlin und Hamburg. Hier wurden den Angaben zufolge in den letzten Jahren mehr als 300 Anlagen individuell konzipiert, gebaut und betrieben.

"Riesiger Bedarf an innovativen, kundenspezifischen und zukunftsweisenden Energieversorgungslösungen"

„Bundesweit gibt es insbesondere im Wohnungsmarkt ein enormes Neubau- und Sanierungsgeschehen“, sagt Tuomo Hatakka, Deutschlandchef von Vattenfall, zum Start der neuen Gesellschaft. Hier sehe die Gruppe ein großes Potenzial und einen „riesigen Bedarf an innovativen, kundenspezifischen und zukunftsweisenden Energieversorgungslösungen“. Diese Lösungen werde Vattenfall Energy Solutions anbieten. „Wir haben große Erwartungen an unser neues Unternehmen und zugleich ambitionierte Wachstumsziele.“

40 Mitarbeiter arbeiten mit Netzwerk von Kooperationspartnern zusammen

Das Unternehmen hat seinen Standort im Berliner Innovations- und Technologiezentrum Euref-Campus bezogen. Mit etwa 40 Mitarbeitern und einem bestehenden Netzwerk von Kooperationspartnern soll der operative Start nun erfolgen. Dezentrale Anlagen für die Strom- und Wärmeversorgung wie beispielsweise Blockheizkraftwerke (BHKW) - auch in Kombination mit Gaskessel -, Solar- und Solarthermieanlagen, Wärmepumpen oder Holzpellet-Anlagen sollen zunächst das Kerngeschäft bilden.

Vattenfall hebt dabei die Individualität der Einzellösungen hervor. Für das erste Geschäftsjahr unter neuer Firmierung habe sich die Vattenfall Energy Solutions GmbH ein Wachstumsziel von 30 MW thermisch gesetzt. Die Geschäftsführung der Vattenfall Energy Solutions haben Hanno Balzer (46) und Christian Feuerherd (41) übernommen. Carolin Süß (31) verantwortet den bundesweit ausgerichteten Bereich „Acquisition & Installation“.

Lesen Sie zum Thema auch: Dezentrale Energielösungen: Vattenfall kauft Trianel Plattform