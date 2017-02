Studie zu Erneuerbaren in Ostdeutschland: Großes Potenzial, zu wenig Sektorkopplung

Ostdeutschland hat das Potenzial mehr Erneuerbare Energie zu produzieren, als es selbst benötigt – für ein zügiges Vorankommen der Energiewende wird die Sektorkopplung in bisherigen Potenzialanalysen aber noch zu wenig berücksichtigt. Das ist das Ergebnis einer Studie des Reiner Lemoine Instituts (RLI), die zum Abschluss eines eineinhalbjährigen Forschungsprojekts veröffentlich wurde. In allen ostdeutschen Bundesländern sehen die Forscher noch ungenutztes Potenzial für Erneuerbare, insbesondere aus Wind könnte noch viel mehr Strom gewonnen werden.

Für die Studie, die im Rahmen des Forschungsprojekts „Smartenergy Ostdeutschland“ (SmEnOs-tech) entstand, wurden zwanzig Gutachten verschiedenster Auftraggeber zu den Potenzialen Erneuerbarer miteinander verglichen und ausgewertet. Obwohl die Studien unterschiedliche Methoden und Datengrundlagen nutzten, kämen alle zu ähnlichen Ergebnissen. Das Potenzial für Stromerzeugung aus Erneuerbaren Energien liege in Ostdeutschland bei deutlich über 100 Prozent des Bedarfs, Windkraft sei dabei der bedeutendste Energieträger. Allerdings vernachlässigten die meisten Studien wichtige Komponenten des Energiesystems, wie etwa Wärme und Mobilität. Gerade hier wären aber sinnvolle Kombinationen möglich.

„Die Sektoren Strom und Wärme lassen sich ideal miteinander koppeln“, erklärt Projektleiterin Elisa Gaudchau. Überschüssige Strommengen aus Erneuerbaren könnten mit Power-to-Heat-Technologien sinnvoll für die Wärmegewinnung eingesetzt werden. So könne das Herunterregeln von Erneuerbare-Energie-Anlagen vermieden und der Anteil des Grünstroms in der Wärme erhöht werden. „Sektorkopplung ist eine wichtige Flexibilitätsoption, die das Gelingen der Energiewende ganz entscheidend unterstützen könnte“, sagt Gaudchau.

Sinnvolle rechtliche Rahmenbedingungen fehlen

Die untersuchten Studien stammen aus den Jahren 2008 bis 2015, in denen Sektorkopplung noch nicht in dem Maße wie heute diskutiert wurde. „Das große Potenzial, insbesondere für Wärmeerzeugung, scheint aber auch in den Untersuchungen kaum erkannt worden zu sein“, meint Gaudchau. Diejenigen, die Power-to-Heat-Lösungen überhaupt in die Studie aufgenommen haben, betrachteten fast ausschließlich Wärmpumpen zur Bereitstellung von Raumwärme. Nur eine einzige Studie habe Power-to-Heat in größerem Rahmen auch im Bereich der Prozesswärme miteinbezogen. „Damit Sektorkopplung wirklich eingesetzt werden kann, fehlen bisher noch sinnvolle rechtliche Rahmenbedingungen“, so die Projektleiterin.

Das Projekt SmEnOs-tech, in dessen Rahmen die Studie angefertigt wurde, wurde vom Bundesministerium für Bildung und Forschung im Rahmen des Programms „Zwanzig20 - Partnerschaft für Innovation“ gefördert. Es wurde im Dezember 2016 abgeschlossen.