Sparkassen finanzierten fast 250.000 Energiewende-Projekte

In den vergangenen fünf Jahren hat die Sparkassen-Finanzgruppe fast 250.000 Investitionen in die Energiewende mit KfW-Förderkrediten finanziert. Davon entfielen über 210.000 Vorhaben auf das energieeffiziente Bauen und Sanieren von Wohnraum und gut 4.000 Projekte auf die Steigerung der Energieeffizienz in Unternehmen. Somit sieht sich die Sparkassen-Finanzgruppe als der größte Förderer der Energiewende in Deutschland.

Die Sparkassen machten die Investitionen ihrer Kunden in Energieeffizienz einfach, erklärte der Präsident des Deutschen Sparkassen- und Giroverbands (DSGV), Geord Fahrenschon. Die Energieeffizienz in Gebäuden und Produktionsanlagen biete allen Kundengruppen ein großes Potenzial, den Klimawandel zu bremsen und dabei noch Kosten zu sparen. Als Finanzierungspartner Nr. 1 des deutschen Mittelstands habe die Sparkassen-Finanzgruppe zwischen 2012 und 2016 fast jeden zweiten Förderkredit aus dem KfW-Energieeffizienzprogramm für Unternehmen vergeben. Mit 6,7 Mrd. € dafür sowie 18,1 Mrd. € für energieeffizienten Wohnraum unterstrichen Sparkassen und Landesbanken das vom Bundeswirtschaftsministerium (BMWi) vorgegebene Prinzip „Efficiency first“.

Zusammen mit 31.000 Finanzierungen von Anlagen zur Erzeugung erneuerbarer Energie im Gesamtwert von rund 12,9 Mrd. € erreiche die Sparkassen-Finanzgruppe an den KfW-Krediten für die Energiewende einen Marktanteil von knapp 41 Prozent. Der weitaus überwiegende Teil der betreffenden KfW-Mittel von 103 Mrd. € floss direkt oder über Landesförderinstitute in die Refinanzierung von Krediten der Sparkassen und anderer Hausbanken.