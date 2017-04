Sonnen eröffnet Speicherfabrik in Atlanta

Der Stromspeicherhersteller Sonnen GmbH (sonnen) hat seine Speicherfabrik in Atlanta eröffnet, die zusammen mit einem Forschungs- und Entwicklungszentrum ein „InnovationHub“ bildet. In der vergangenen Woche habe das Unternehmen mit der Auslieferung seines Stromspeichersystems „sonnenBatterie eco“ begonnen, teilte das Marktforschungsunternehmen GTM Research mit. Das neue InnovationHub ergänzt die US-Niederlassung von sonnen in Los Angeles.

In der neuen Fabrik werden die Stromspeichersysteme nur zusammengesetzt, es findet keine Produktion von Akkumulatoren statt. Die verwendeten Lithium-Eisenphosphat-Akkumulatoren stammen von Lieferanten und werden in der Fabrik mit den restlichen Komponenten und der Kontroll-Software in ein Gehäuse integriert. Dadurch sinke das Investitionsrisiko, da weniger als bei einer eigenen Zellproduktion investiert werden müsse. Wie GTM Research weiter mitteilte, könne sonnen nun mehr als 200 Einheiten im Monat ausliefern. Im Jahr 2016 habe das Unternehmen in den USA 600 Stromspeichersysteme verkauft. Gegenwärtig verfüge das Unternehmen über eine „solide Auftrags-Pipeline“.

Aquion, ein US-amerikanische Hersteller von Salzwasserakkumulatoren, hatte einen gegensätzlichen Weg gewählt. Nach Angaben von GTM Research hatte das Unternehmen in eine große Fabrik mit Zellfertigung in Pennsylvania investiert, ohne die Auftrags-Pipeline zu besitzen, um die Fabrik voll auszulasten. Im vergangenen Monat meldete das Unternehmen dann Insolvenz an.

Erst im vergangenen September hatte das pv magazine einen Preis an Aquion verliehen. Gegründet wurde die Preisverleihung damit, dass bei der Produktion nur leicht verfügbare und ungefährliche Materialien verwendet werden und die Akkumulatoren außerdem einfach und günstig herstellbar seien. Der Salzwasserakkumulator besteht im Wesentlichen aus einer Anode aus Grafit mit einem gewissen Titanium- und Phosphatanteil, einer Kathode aus Manganoxid und einem Separator aus synthetischer Baumwolle. Als Elektrolyt dient Salzwasser, in dem vorwiegend Natrium-Ionen, aber auch ein paar Wasserstoff- und Lithium-Ionen gelöst sind. Aufgrund dieser verwendeten Materialien soll die Batterie weder giftig noch brennbar oder explosiv sein.