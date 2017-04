Smart Meter: EnBW bietet Einsteigerpaket für Gateway-Administration und koopiert weiterhin mit Stadtwerke Karlsruhe

Die Energie Baden-Württemberg AG (EnBW) hat ein Einsteigerpaket für den Betrieb von bis zu 100 intelligenten Messsystemen entwickelt. Für 7.450 Euro im Jahr soll „Smartpack100“ die komplette Abwicklung bei der Gateway-Administration sowie dem Empfang von Messwerten bieten. Ganz bewusst als „schlankes Produkt“ umfasse Smartpack100 speziell die Aufgaben, die für kleinere und mittlere Messstellenbetreiber (MSB) kaum mehr allein zu bewältigen seien, teilte der Karlsruher Versorger mit. Dabei komme das bereits seit Februar 2017 zertifizierte Gateway-Administrations-System der EnBW zum Einsatz.

Daneben stelle der Abwicklungsdienstleister das selbst entwickelte „smartPortal für Messstellenbetrieb“ bereit. Damit könnten grundzuständige wie wettbewerbliche Messtellenbetreiber neue Prozesse wie den elektronischen Bestell- oder Lieferschein schnell und einfach selbst umsetzen. Auch die Bereitstellung und den Betrieb mobilfunk-basierter Infrastruktur für Datenübertragung der Smart Meter Gateways übernehme die EnBW im Rahmen des Pakets. Anpassungen der Backend-Systeme und damit einhergehende hohe Investitionen seien nicht erforderlich.

Zunächst „mit leichtem Gepäck“ ideale Option für kleinere Netzbetreiber

Von einer Reihe kleinerer und mittlerer Netzbetreiber sei EnBW bekannt, dass sie sich in den ersten Jahren des Rollouts genau in der Größenordnung von bis zu 100 intelligenten Messsystemen bewegten. Aber auch für größere könne es eine ideale Option sein, zunächst „mit leichtem Gepäck“ in den smarten Messstellenbetrieb einzusteigen. Die Laufzeit sei bewusst auf drei Jahre beschränkt mit der Option, die Leistungen jederzeit flexibel zu erweitern. So seien Netz- und Messstellenbetreiber nicht nur für das Interimsmodell, sondern auch für die stufenweise Einführung des Zielmodells optimal gerüstet.

Zuvor gab der Energiekonzern bekannt, dass er seine Partnerschaft mit der Stadtwerke Karlsruhe Netzservice Gesellschaft in der Umsetzung der gesetzlichen Anforderungen beim Thema intelligente Messsysteme ausbaut. Die EnBW unterstütze die Stadtwerke beim Aufbau und der Abwicklung der Gateway-Administration. Anfang 2018 werde der reguläre Betrieb starten. Bis dahin sollen die beiden Unternehmen im Rahmen eines Pilotversuchs mit mehreren Tausend intelligenten Messsystemen dem Zusammenspiel zwischen Gateways und Administrationssystem den Feinschliff verpassen.

Stadtwerke Karlsruhe kooperieren seit 2014 mit EnbW und Netze BW

„Das wird unsere Generalprobe, bevor wir an die flächendeckende Ausstattung der vom Gesetzgeber bestimmten Anschlüsse gehen wollen“, kündigte Christian Günther, Projektleiter bei der Netzservice Gesellschaft der Stadtwerke an. In der Endausbaustufe sollen die Karlsruher rund 20.000 intelligente Messsysteme in ihrem Netzgebiet installieren. Aber auch Gas-, Wasser- und Wärmezähler sollen in Karlsruhe den Weg ins digitale Zeitalter finden. „Gerade dieser Mehrspartenansatz macht den Erfahrungsaustausch mit den Karlsruhern besonders wertvoll“, so EnBW-Projektleiter Andreas Mohren.

Seit 2014 arbeiten die Stadtwerke Karlsruhe Netzservice, die EnBW und die Netze BW zusammen, um den Weg in die Digitalisierung des Messwesens gemeinsam anzugehen. In insgesamt drei Feldtestphasen des umfangreichsten Projekts für den Smart Meter Rollout in Deutschland wurden die neue Technik, Prozesse und Systeme praktisch erprobt. Inzwischen sind etwa 1.000 intelligente Messsysteme in den Netzgebieten von Karlsruhe und Netze BW im Einsatz.