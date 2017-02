Siemens testet Gasturbinenschaufeln aus 3D-Drucker erfolgreich unter Volllast

Siemens hat einen Durchbruch im 3D-Druck von Gasturbinenschaufeln erzielt. Erstmals konnten vollständig mit Additive Manufacturing (AM) gefertigte Gasturbinenschaufeln unter Volllast in einer Gasturbine erfolgreich getestet werden. Wie das Technologieunternehmen mitteilt, wurden dabei mehrere mit AM hergestellte Turbinenschaufeln mit konventionellem Schaufeldesign überprüft. Die Bauteile wurden dabei 13.000 Umdrehungen in der Minute und Temperaturen von über 1.250 Grad Celsius ausgesetzt. Zusätzlich testete Siemens ein mit AM-Technologie gefertigtes neues Schaufeldesign mit einer komplett überarbeiteten und verbesserten internen Kühlungsgeometrie.

Die verwendeten Schaufeln wurden bei Materials Solutions, einem kürzlich von Siemens erworbenen Unternehmen in Worcester, Großbritannien, gefertigt. Materials Solutions ist spezialisiert auf die Fertigung von hochleistungsfähigen Bauteilen für Hochtemperaturanwendungen bei Turbomaschinen bei denen Genauigkeit, Oberflächenbeschaffenheit und höchste Materialqualität für die Leistungsfähigkeit der Komponenten entscheidend ist. Die Untersuchungen wurden im Testcenter für industrielle Gasturbinen von Siemens in Lincoln, Großbritannien, durchgeführt.

Stromerzeugung eines der anspruchsvollsten Anwendungsfelder für AM

Wie der CEO der Siemens Power and Gas Division, Willi Meixner, erklärte, sei die Stromerzeugung eines der anspruchsvollsten Anwendungsfelder für Additive Manufacturing, das eine wichtige Säule in der Digitalisierungsstrategie des Technologiekonzerns sei. Siemens habe in 18 Monaten die komplette Prozesskette vom Komponentendesign und der Materialentwicklung für AM bis hin zu neuen Methoden der Qualitätskontrolle sowie der Simulation der Lebensdauer von Komponenten entwickelt. Mit unserem gemeinsamen Know-how im 3D-Druck werden wir weiterhin die technologische Entwicklung und Anwendung in diesem Feld vorantreiben", so Meixner.

(Video: Siemens)

Die Turbinenschaufeln wurden in einer industriellen Gasturbine des Typs SGT-400 mit einer Leistung von 13 MW installiert. Die gedruckten Turbinenschaufeln werden aus einer pulverförmigen, hochtemperaturbeständigen Superlegierung mit polykristallinem Nickel hergestellt. Die Schaufeln widerstehen so dem hohen Druck sowie den enormen Temperaturen und Fliehkräften, die beim Turbinenbetrieb entstehen, heißt es seitens Siemens. Bei Volllast dreht sich jede der Schaufeln mit einer Geschwindigkeit von über 1.600 km/h und trägt dabei die Last von 11 Tonnen, was dem Gewicht eines vollbeladenen Londoner Doppeldeckerbusses entspricht. Außerdem sind die Schaufeln von 1.250 Grad Celsius heißem Gas umgeben und werden mit über 400 Grad Celsius heißer Luft „gekühlt". Das in Lincoln getestete neue Schaufeldesign biete verbesserte Kühleigenschaften. Damit könne die Effizienz der Siemens-Gasturbinen weiter gesteigert werden.

Beim Additive Manufacturing werden Teile Lage für Lage aus einem schichtförmig aufgebauten CAD-Modell erstellt. Die AM-Technologie biete vor allem Vorteile bei der schnellen Fertigung von Prototypen, dem Rapid Prototyping. „Wir können damit Prototypen bis zu 90 Prozent schneller entwickeln", so Meixner.