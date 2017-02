PV-Installateure haben inzwischen meist auch Speicher im Angebot

Der Photovoltaikmarkt in Deutschland hat zum Jahresende kräftig angezogen, die Bundesnetzagentur meldete für den Dezember einen Zubau von 441,0 MW nach 143,5 MW im Dezember des Vorjahrs. Die Entwicklung dürfte auch mit Blick auf die Speicher-Installationen interessant sein.

Eine neue Analyse der Bonner Marktforscher von EuPD-Research zeigt, dass inzwischen 77 Prozent der PV-Installateure in Deutschland auch Speicher in ihrem Angebot. Das sind noch einmal vier Prozentpunkte mehr als im Jahr zuvor.

Damit liegt Deutschland im europäischen Vergleich ganz vorne. Im britischen Markt wuchs der Anteil der Installateure mit Speichern im Angebot von 12 Prozent auf 18 Prozent. In Italien hingegen blieb der Anteil der PV-Installateure, die Speicher im Portfolio führen, relativ konstant bei etwa einem Fünftel.

In Europa ist Deutschland mit Abstand der größte Absatzmarkt für Speicherlösungen. Dort sind viele Hersteller im Bereich der Speichersysteme für Photovoltaik aktiv. Der Markt könne die Vielzahl an Akteuren inzwischen allerdings nicht mehr aufnehmen, was dazu führe, dass sich die Unternehmen zunehmend international ausrichteten, heißt es bei EuPD Research.

In den letzten Monaten hätten mehrere Speicherhersteller bekannt gegeben, dass sie neue europäische Märkte erschließen wollten, auch der australische Markt werde ins Visier genommen. „Entsprechend dieser Entwicklung planen über ein Drittel der befragten Installateure in Großbritannien, Italien und Australien, in 2017 Speicher in ihr Portfolio aufzunehmen“, sagt Hanna Schmole, Projektleiterin bei EuPD Research.