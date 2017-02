Projektkonsortium H2Future baut in Linz 6-MW-Elektrolyseanlage

Das Projektkonsortium H2Future hat von der Europäischen Kommission den Zuschlag für die Errichtung einer der weltweit größten Elektrolyseanlagen zur Erzeugung von grünem Wasserstoff erhalten. Zu den Kernakteuren des Projekts zählen der österreichische Technologie- und Industriegüterkonzern voestalpine, der Münchner Technologiekonzern Siemens und das österreichische Stromunternehmen Verbund. Nach Angaben von voestalpine werden die Partner gemeinsam an der Realisierung der innovativen Demonstrationsanlage am voestalpine-Standort Linz arbeiten und die Einsatzmöglichkeiten von grünem Wasserstoff testen.

Die Leistung der Anlage, die Wasserstoff in einem geschlossenen Zellverbund mit Hilfe der Protonen-Austausch-Membran-Technologie (PEM-Technologie) produzieren wird, beziffert voestalpine auf sechs Megawatt. Der Wasserstoff soll direkt in das interne Gasnetzwerk von voestalpine eingespeist werden, damit der Einsatz in verschiedenen Prozessstufen der Stahlerzeugung getestet werden kann. Auch die Übertragbarkeit der Technologie auf weitere Industriesektoren, die Wasserstoff im Produktionsprozess einsetzen, wird untersucht.

Ein weiterer Schwerpunkt ist die Einbindung der reaktionsschnellen PEM-Elektrolyse-Anlage in die Regelenergiemärkte durch Entwicklung von Demand-Side-Management-Lösungen, also den Ausgleich von kurzfristigen Schwankungen im zunehmend volatileren Stromnetz durch Lastmanagement bei großen Verbrauchern. Das Projekt stellt somit einen wichtigen Meilenstein auf dem Weg zur Sektorkopplung zwischen Energie und Industrie dar.

Technologielieferant für den Protonen-Austausch-Membran Elektrolyseur ist Siemens. Der Projektkoordinator Verbund liefert Strom aus erneuerbaren Energien und ist für die Entwicklung von netzdienlichen Services verantwortlich. Weitere Partner im Projekt sind die niederländische Forschungsinstitution ECN, die für die wissenschaftliche Analyse des Demonstrationsbetriebes und die Übertragbarkeit auf weitere Industriesektoren verantwortlich ist und der österreichische Übertragungsnetzbetreiber APG, der die Einbindung der Anlage in die Regelenergiemärkte unterstützend begleitet. Das österreichische COMET Kompetenzzentrum K1-MET bringt seine Expertise beim Betrieb der Anlage ein und stellt die Einsatzmöglichkeiten im europäischen und globalen Stahlsektor dar.

Zur Finanzierung des Projekts stellt die öffentlich-private Partnerschaft „Fuel Cells and Hydrogen Joint Undertaking“ (FCH JU) der Europäischen Kommission rund zwölf Mio. € an Fördermitteln aus dem Horizon 2020 EU-Programm zur Verfügung. „Nachdem das FCH JU schon 25 Projekte im Bereich der Brennstoffzellen unterstützt hat, blickt man nun stolz auf den Start des wohl ehrgeizigsten Projektes in diesem Sektor: die Umsetzung einer der weltweit größten PEM Elektrolyse-Anlagen“, sagte Bart Biebuyck, Executive Director von FCH JU. Das gesamte Projektvolumen beläuft sich auf etwa 18 Mio. € für sechs Konsortiumspartner über eine Laufzeit von viereinhalb Jahren.