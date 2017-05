Projekt zu innovativen Energiespeichern soll Energiewende voranbringen

Das Technologiezentrum Energie der Hochschule Landshut startet ein 1,6 Mio. € schweres Forschungsprojekt zu innovativen Energiespeichern. Sie sollen helfen, die Energiewende voranzubringen. Prof. Dr. Tim Rödiger vom Technologiezentrum Energie (TZE) der Hochschule Landshut setzt gemeinsam mit seinen Kollegen auf Redox-Flow-Batterien: Gemeinsam mit dem New Technologies-Research Centre (NTC) der Universität Westböhmen im tschechischen Pilsen arbeiten die TZE-Forscher an zukunftsfähigen Energiespeichern, die ein Überangebot von Wind- und Solarstrom aufnehmen und den Strom bei einer Flaute wieder zurück ins Netz speisen können.

Die Partner bauen im Projekt FSTORE bis Anfang 2020 eine grenzüberschreitende Forschungs- und Innovationsplattform auf, die sich mit zukünftigen Energiespeichern und deren Integration in Netze beschäftigt. FSTORE wird mit Mitteln aus dem Europäischen Fonds für Regionale Entwicklung (EFRE) der Europäischen Union gefördert. Es hat ein Gesamtvolumen von rund 1,6 Mio. €.

Schnellladefähige Elektroden mit Material aus lokaler Graphitmine

„Wir erarbeiten, wie Redox-Flow-Batterien sich im Umfeld regenerativer Energieerzeugung am besten einsetzen lassen und wie man die Effizienz der Batterien steigern kann“, so Prof. Dr. Karl-Heinz Pettinger, wissenschaftlicher Leiter des Technologiezentrums in Ruhstorf an der Rott.„Dazu untersucht unser Team die Komponenten der Batterien und betrachtet das System in elektrischen und thermischen Simulationen.“ Außerdem wollen die Forscher schnellladefähige Elektroden herstellen – mit Material aus einer lokalen Graphitmine im Bayerischen Wald.

„Redox-Flow-Batterien sind deshalb so interessant für die Energiewende, weil sich bei ihnen Leistung und Energie unabhängig voneinander skalieren lassen“, sagt Pettinger. „Dadurch können die langlebigen Batterien einfach in unterschiedliche Positionen im Stromnetz eingesetzt werden, beispielsweise in der Notstromversorgung oder als Lastausgleich im Verteilernetz.“

