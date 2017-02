Projekt R2RBattery untersucht Aluminium-Ionen-Batterien

An einem Konzept für die Umsetzung von Aluminium-Ionen-Batterien forscht die TU Bergakademie Freiberg in den folgenden drei Jahren in dem jetzt gestarteten Verbundprojekt R2RBattery, das das Bundesministerium für Bildung und Forschung (BMBF) mit 3,7 Mio. € fördert. An dem Energiespeicher-Projekt arbeiten insgesamt neun Verbundpartner unter Leitung der TU.

„Aktuell dominiert die Lithium-Ionen-Technologie als leistungsfähigstes System den Markt der mobilen Energiespeicher. Die Reserven des Rohstoffs sind jedoch beschränkt und ihr Einsatz immer teuerer. Das erfordert alternative Speichertechnologien und Materialsysteme mit gut verfügbaren Rohstoffen und höchsten Energiedichten“, erklärte Prof. Dirk C. Meyer, der Direktor des Instituts für Experimentelle Physik und des Zentrums für effiziente Hochtemperatur-Stoffwandlung (ZeHS). Hier setze das Projekt R2RBattery an.

Für die Auswahl geeigneter Materialien greifen die Wissenschaftler auf einen im abgeschlossenen BMBF-Verbundprojekt CryPhysConcept entwickelten Algorithmus zur Materialbewertung für elektrochemische Energiespeicher zurück. Dieser bewertet neben den Materialeigenschaften auch die ökonomischen und ökologischen Aspekte. Dabei habe sich Aluminium als geeignetes Material herausgestellt: „Es ist das häufigste Metall der Erdkruste und lässt sich leicht herstellen sowie recyceln. Darüber hinaus entzündet es sich nicht wie Lithium an der Luft, wodurch wir eine höhere Sicherheit erreichen und es besser verarbeiten können“, erklärt der Verbundmanager des Vorhabens, Tilmann Leisegang. Zudem seien Aluminium-Ionen-Batterien kostengünstiger als kommerzielle Lithium-Systeme und könnten mehr Energie speichern.

An Projekt beteiligt sind das Kurt-Schwabe-Institut für Mess- und Sensortechnik, das Fraunhofer-Institut für Organische Elektronik, Elektronenstrahl- und Plasmatechnik (FEP), die Vowalon GmbH, das Forschungsinstitut für Leder- und Kunststoffbahnen, die Von Ardenne GmbH, die Frolyt Kondensatoren und Bauelemente GmbH, die Gesellschaft zur Förderung von Medizin-, Bio- und Umwelttechnologien sowie die Cinector GmbH.