Pilotprojekt von Tennet und Sonnen: Batteriespeicher und Blockchain stabilisieren Netz

Batteriespeicher, Blockchain und Netzstabilisierung: Das sind gegenwärtig drei der heißesten Schlüsselworte der Energiewende. Und die Partner Tennet und sonnen bringen sie mit IBM-Technologie zusammen. „Haushalte werden in Zukunft selbst zur Stabilisierung des Stromnetzes beitragen können und so helfen, die erneuerbaren Energien besser zu integrieren“, heißt es in einer gemeinsamen Mitteilung der Unternehmen.

Die Unternehmen wollen ein Pilotprojekt auf den Weg bringen, das dezentrale Batteriespeicher über eine Blockchain-Lösung in das Energieversorgungssystem einbindet. Die Blockchain-Lösung wurde von IBM entwickelt, einen Pool von Heimspeichern bringt sonnen ein, der von Tennet zur Netzstabilisierung eingesetzt werden soll.

Intelligentes Batterie-Lademanagement passt sich Situation im Tennet-Netz an

Die Partner wollen im Rahmen des Vorhabens testen, inwieweit sich bei Engpässen im Stromnetz Notmaßnahmen wie die Abregelung von Windparks reduzieren lassen. Dazu werden von sonnen e-Services die Heimspeicher miteinander vernetzt. Das intelligente Lademanagement der Batteriespeicher passt sich dabei individuell der jeweiligen Situation im Tennet-Netz an. Tennet und sonnen ermöglichten so eine bessere Integration von erneuerbaren Energien in das Stromversorgungssystem. Beide Unternehmen betonen, dass die Zusammenarbeit die erste ihrer Art und wegweisend für die zukünftige Einbindung der erneuerbaren Energien sei.

Die Energiewende bedeutet mehr erneuerbare Energien auf allen Netzebenen. Das stelle die Netzbetreiber vor große Herausforderungen, sagt Urban Keussen, Vorsitzender der Geschäftsführung der Tennet TSO GmbH. „Wir müssen es schaffen, die stark vom Wetter abhängige erneuerbare Stromproduktion flexibel zu steuern.

Netzausbau, stärkere Nutzung von Daten zur Stromerzeugung und neue Flexibilitäten als Schlüssel

Die Blockchain bietet uns hier neue Möglichkeiten, auch dezentrale verteilte Anlagen sicher und intelligent überregional aus einer Hand zu vernetzen.“ Das helfe, den Einsatz von netzstabilisierenden Maßnahmen wie die teure Abregelung von Windanlagen zu begrenzen. „Zukünftig müssen wir also weniger Windstrom wegwerfen, weil wir ihn nicht transportieren können.“

Keussen sieht einen weiteren Vorteil: „Mit diesem innovativen Projekt bieten wir den Bürgern die Möglichkeit, aktiv die Energiewende mitzugestalten.“ Projekte wie dieses würden den Netzausbau ergänzen und seien wichtige Bausteine der Energiewende, fügte der Tennet-Manager an. „Netzausbau, eine stärkere Nutzung von Daten zur Stromerzeugung und neue Flexibilitäten tragen gemeinsam dazu bei, dass wir das Stromnetz auch mit einem wachsenden Anteil an fluktuierendem Grünstrom sicher betreiben können.“

Sonnen: Blockchain-Technologie der nächste Schritt in eine saubere und dezentrale Energiezukunft

Für sonnen ist die Blockchain-Technologie der nächste Schritt in eine saubere und dezentrale Energiezukunft. Das von Tennet initiierte Pilotprojekt, an der sich die sonnen e-Services GmbH, Betreiber der sonnenCommunity, als erster Partner beteiligt, sei ein weiterer Entwicklungsschritt zu einer noch einfacheren und effizienteren Vernetzung von Batteriespeichern, Solaranlagen und Stromnetzen.

Die von IBM entwickelte Blockchain-Lösung basiert auf Hyperledger Fabric, einer Blockchain Framework Anwendung, und eines der Hyperledger Projekte, die von „The Linux Foundation“ gehostet werden. Die Lösung sichere in besonderem Maße die Transparenz und Überprüfbarkeit von Transaktionen zwischen den Marktteilnehmern, heißt es. Dadurch soll zukünftig die Beteiligung von Anbietern dezentral verteilter Flexibilitäten an Dienstleistungen für den Übertragungsnetzbetreiber deutlich vereinfacht werden.

