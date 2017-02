Onshore-Windkraft-Zubau von 4.625 MW: Enercon, Vestas, Nordex und GE schrammen nur knapp an deutschem Ausbaurekord vorbei

Mit einem Zubau von 4.625 MW an Land hat die deutsche Windindustrie die vom BWE und VDMA Power Systems im Juli 2016 abgegebene Prognose für den Heimatmarkt erfüllt. Laut der Analyse der Deutschen Windguard entspricht das einem Wachstum gegenüber dem Vorjahr von knapp einem Viertel.

Den Analysen zufolge wurden in Deutschland im Jahr 2016 insgesamt 1.624 Windenergieanlagen an Land (WEA) errichtet (Brutto-Zubau). Darunter befinden sich auch 238 Repoweringanlagen mit einer Leistung von 679 MW. Abzüglich der 336 in diesem Zeitraum abgebauten WEA mit einer Leistung von 366 MW wurde im Jahr 2016 ein Netto-Zubau von 1.288 WEA mit 4.259 MW erreicht.

Die Brutto-Zubauleistung von 2014 (4.750 MW) wurde nur knapp verfehlt. Nach einer Untersuchung der Fachagentur Windenergie an Land teilen sich Enercon, Vestas, Nordex und General Electric den deutschen Onshore-Markt weitgehend auf. In den ersten drei Quartalen des vergangenen Jahres entfielen 92 Prozent des Marktes auf diese vier Windkraftanlagen-Hersteller.

EUWID Neue Energie informiert im Titeltext der gerade erschienenen Ausgabe 7/2017 über die Trends am deutschen Onshore-Windkraftmarkt. Das ist aber nur eines der vielen Themen des Brancheninformationsdienstes. Insgesamt hat die Redaktion 92 kompakte Nachrichten, Berichte und Analysen zum Umbau des Energiesystems erstellt, ein Überblick über sämtliche Themen der 36-seitigen Ausgabe kann hier abgerufen werden.

Während der Onshore-Windmarkt boomt, kommt der deutsche Solarmarkt erst ganz allmählich wieder in Schwung. Als einer der wenigen Solarmodulhersteller hierzulande segelt die Bonner Solarworld AG noch unter deutscher Flagge. Das Unternehmen kämpft seit Jahren um seinen Platz im internationalen Solargeschäft und wehrt sich gegen Billig-Konkurrenz aus China, der sie unlauteren Wettbewerb vorwirft, eine Auffassung, die unter anderem die Europäische Kommission mit der Festlegung von Strafzöllen seit geraumer Zeit teilt.

Solarworld legt Fokus komplett auf PERC-Hochleistungsprodukte

Eine nachhaltige Rückkehr in die schwarzen Zahlen ist Solarworld allerdings nicht geglückt. Nachdem das Ergebnis vor Zinsen und Steuern (EBIT) im abgelaufenen Jahr auf -99 Mio. € gerutscht ist, steht nun eine weitere Schärfung der strategischen Ausrichtung an. Künftig will sich Solarworld komplett auf die Herstellung von PERC-Hochleistungsprodukten konzentrieren. Bis 2019 fallen zugleich rund 400 Arbeitsplätze weg.

Auch für die Bioenergiebranche gab es schon einfachere Zeiten am deutschen Markt. Mit Verbio zeigt sich ein Schwergewicht der Biokraftstoffbranche aber in seiner Geschäftsentwicklung sehr robust. In dem Ende 2016 zu Ende gegangenen ersten Halbjahr des Geschäftsjahrs 2016/2017 hat Verbio die Gewinne gesteigert. Das Unternehmen berichtet von „unerwartet sehr guten operativen Margen“ in den letzten drei Monaten des vergangenen Jahrs.

Vor allem das Biodiesel-Segment hat sich positiv entwickelt. Schwieriger ist die Situation im Bioethanolmarkt, an dem auch die Impulse durch die Kraftstoffsorte E10 ausbleiben. Der E10-Anteil am Ottokraftstoffmarkt hat sich laut Verbio in den ersten zehn Monaten des vergangenen Jahres auf 12,7 Prozent verringert – im Vergleichszeitraum des Vorjahrs lag er noch bei 13,6 Prozent.

Weitere Themen in EUWID Neue Energie 7/2017:

Österreich: Pläne für Abfindung von Biogas Anlagen der ersten Generation konkretisiert: Die österreichische Bundesregierung hat die Pläne für eine „Abfindung“ von Biogasanlagen der ersten Generation konkretisiert. Mit einer Art „Abwrackprämie“ sollen sie vorzeitig aus dem Fördersystem ausscheiden können.

Bundesrat unterstützt Forschung und Markteinführung von Speichern: Der Bundesrat hat sich dafür ausgesprochen, die Forschung, Entwicklung und Markteinführung von elektrischen Speichern zu unterstützen. Eine entsprechende Entschließung der Länderkammer wurde der Bundesregierung zugeleitet.

Digitale Energiewende: Bitkom sieht großes Potenzial für neue Geschäftsmodelle: Im Zuge der digitalen Energiewende sieht der Branchenverband Bitkom ein großes Potenzial für neue Geschäftsmodelle. Die dezentrale und ökologische Energieproduktion in kleinen Einheiten sei die „überlegene Technologie“.