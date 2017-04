Offshore-Windstrom fast geschenkt: Eine gute Nachricht für die Energiewende?

An der Offshore-Windkraft scheiden sich die Geister. Die einen halten sie für eine ganz zentrale Technologie, die der Energiewende einen erheblichen Schwung geben kann. Die anderen kritisieren, dass die Offshore-Windkraft der Grundidee einer dezentralen Energieversorgung widerspricht, da sich an die Projekte mit einem Invest, das regelmäßig im Milliarden-Euro-Bereich liegt, eben nur ganz große Akteure herantrauen.

Nach der ersten Runde der Offshore-Windkraftausschreibungen können sich beide Seiten in ihrer Einschätzung bestätigt fühlen. Der gewichtete Zuschlagspreis von 0,44 ct/kWh ist ein sensationell niedriges Ergebnis, das auch die Bundesnetzagentur nicht erwartet hatte. Drei von vier bezuschlagten Projekten rechnen sich komplett ohne Förderung. Für die Offshore-Fraktion ist das Ergebnis der finale Nachweis dafür, dass Offshore-Strom bereits in naher Zukunft „Kern einer preiswerten Energiewende“ sein wird.

BWE: "Das verlässliche Instrument EEG wird gegen ein hoch spekulatives Instrument getauscht"

Aber auch die Phalanx der Kritiker am zentralen Zuschnitt des Offshore-Windgeschäfts fühlen sich bestätigt. Der Bundesverband Windenergie (BWE) befürchtet, dass nach dem Übergang zu Ausschreibungen für Offshore-Windparks der Mittelstand der Branche außen vor bleibt.

Es zeige sich, dass das „verlässliche Instrument des EEG gegen ein hoch spekulatives Instrument“ getauscht werde. Mittelständische und nicht durch staatliche Eigentümerstrukturen abgesicherte Unternehmen würden nicht „so hoch spekulativ agieren können“.

Das Ergebnis der Offshore-Windkraftausschreibungen ist Titelthema von EUWID Neue Energie 15/2017. Im Fokus steht dabei auch die Frage, wie sich ein Angebotspreis von null Cent/kWh überhaupt rechnen kann. Die am 19. April erschienene Ausgabe umfasst insgesamt 68 Nachrichten, Berichte und Analysen zur Energiewende. Im redaktionellen Blickfeld stehen die Geschäftsmodelle der Branche auf dem Weg zum Energiesystem der Zukunft. Einen Überblick über sämtliche Themen der Ausgabe finden Sie hier.

Am anderen Ende des Spektrums zentraler bis dezentraler Energiewendemodelle finden sich komplett dezentrale Versorgungslösungen mit einer Maximierung des Eigenstromverbrauchs durch Photovoltaikanlagenbetreiber mit Batteriespeichern. Der Markt wächst rapide und die Energiedienstleister geben sich alle Mühe, den Kunden passende Angebote zu machen. Nicht ganz uneigennützig, versteht sich, es geht auch darum, "Prosumer", die plötzlich Konkurrenten in der Stromerzeugung werden, für sich zu gewinnen und möglichst langfristig zu binden.

Haushalte als Energieversorger? "Das will kein privater Haushalt sein"

Das jüngste Angebot in dem wachsenden Marktsegment bietet die Münchner Polarstern GmbH mit ihrem Modell „Wirklich Eigenstrom“. Als Besonderheit des Angebots macht das Unternehmen die Herstellerneutralität aus. In Zusammenarbeit mit dem PV- und Speichergroßhändler Memodo könne man den Kunden eine Auswahl von Anlagen von mehr als 20 Herstellern und den Zugriff auf ein Netzwerk von mehr als 850 Solarteuren in Deutschland bieten, erläuterte Polarstern-Geschäftsführer Florian Henle im Gespräch mit EUWID.

Um im Bereich von Community-Modellen noch weiter voranzukommen, sind allerdings regulatorische Anpassungen erforderlich. „Versorgt man einen anderen Haushalt mit Strom, ist man nach aktueller rechtlicher Situation quasi automatisch ein Energieversorger. Das will aber kein privater Haushalt sein, denn damit sind diverse rechtliche Pflichten verbunden und es verlangt ein energiemarktrechtliches Verständnis“, sagt Henle.

Weitere Themen in EUWID Neue Energie 16/2017:

Verwertung von Asche aus der Verbrennung von unbelastetem Holz gewinnt Bedeutung: Bei der Verwertung von Asche aus der Verbrennung von unbelasteten Hölzern sind weiterhin noch viele Fragen offen. Zugleich werde an zahlreichen Möglichkeiten geforscht, hieß es beim Holzaschekongress in Leinfelden.

Experten: Wasserstoff-Brennstoffzelle erzielt kurzfristig keine relevanten Marktanteile: Bisher gibt es in Europa keine klaren und starken Signale, dass sich Wasserstoff-Brennstoffzellen- Technologien aus ihren Nischen in Richtung Markt entwickeln. Zu diesem Ergebnis kommt das EU-Verbundprojekt „Hyacinth“.

Smart-Meter-Rollout: Stadtwerke Bielefeld kalkulieren mit Kosten von 33 Mio. €: Die Stadtwerke Bielefeld und ihre Tochter SWB Netze starten in diesem Jahr mit dem Einbau von modernen Zählern bei Haushaltskunden. Für den gesamten Rollout wird das Unternehmen nach eigenen Angaben 33 Mio. € investieren.

Sie wollen EUWID Neue Energie unverbindlich testen? Dann schauen Sie hier vorbei.