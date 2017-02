Netzstabilisierung: Volumen von Redispatch und EEG-Anlagenabregelung im dritten Quartal 2016 gesunken

Die Redispatch- und Einspeisemanagement-Maßnahmen zur Netz- und Systemstabilisierung haben im dritten Quartal des vergangenen Jahres im Vergleich zum Vorjahr abgenommen. Das ergibt sich aus einem entsprechenden Bericht der Bundesnetzagentur zu den Netz- und Sicherheitsmaßnahmen im zweiten und dritten Quartal 2016. Demnach wurde im dritten Quartal eine Strommenge von 1.453 GWh im Rahmen des Redispatch hoch- bzw. runtergefahren, um die Netzstabilität zu sichern. Im dritten Vorjahresquartal waren es 3.336 GWh. Ähnlich sieht es beim Einspeisemanagement aus: Hier wurden EEG-Anlagen mit einer Produktion von 551 GWh abgeregelt, im Vergleichszeitraum des Vorjahres waren es 815 GWh.

Die BNetzA weist darauf hin, dass die beobachteten Rückgänge nicht auf Korrekturen am rechtlichen Rahmen für den Netzausbau aus dem Juli 2016 korreliert sind. Neben den generellen Entwicklungen spielten Wettereffekte eine große Rolle. In den Wintermonaten (Quartal eins und vier eines Jahres) nimmt grundsätzlich die Windeinspeisung (Schwerpunkt im Norden) zu und die Einspeisung aus solarer Strahlungsenergie (Schwerpunkt im Süden) geht zurück.

In den Sommermonaten (Quartal zwei und drei eines Jahres) verhält es sich zumeist umgekehrt. „Erfahrungsgemäß ist zu dieser Zeit der Redispatchbedarf grundsätzlich niedriger als in den beiden Winterquartalen. Diese Tendenz hat sich in den in diesem Bericht untersuchten Sommerquartalen 2016 bestätigt.“

Dass es vor allem im dritten Quartal 2016 zu einer deutlich geringeren Dauer und Menge von Redispatch und Einspeisemanagement kam, insbesondere im Vergleich zum Vorjahr, lasse sich unter anderem mit einer insgesamt geringeren Erzeugungsmenge aus Wind- und Solarenergieanlagen erklären. „Insbesondere traten weniger prägnante Einspeisespitzen auf, welche üblicherweise mit einem vermehrten Bedarf an Redispatch und Einspeisemanagement korrelieren.“