Mainova setzt auf E-Ladeinfrastruktur und die Digitalisierung von Geschäftsprozessen

Die Mainova AG stellt im laufenden Jahr weitere Produktlösungen im Bereich E-Ladeinfrastruktur und der Digitalisierung von Geschäftsprozessen in den Fokus. Anlässlich der Vorlage seiner Geschäftszahlen berichtet der Frankfurter Versorger über den erfolgreichen Start neuer Geschäftsfelder im vergangenen Jahr. 2016 hat Mainova neue Produkte an den Markt gebracht, die ihre Kunden bei der lokalen Energieerzeugung unterstützen sollen.

„Wir wollen es unseren Kunden ermöglichen, ökologisch und nachhaltig ihre Energie vor Ort zu erzeugen und zu verbrauchen. Die auf die individuellen Bedürfnisse ausgerichteten Angebote stoßen auf ein großes Interesse. Sie bilden einen wichtigen Baustein, um zukünftige Wertschöpfung zu generieren und Kunden langfristig an unser Unternehmen zu binden", erklärte der Vorstandsvorsitzende von Mainova, Constantin H. Alsheimer.

Im laufenden Jahr wolle Mainova ihr Angebot um weitere Lösungen bei der Ladeinfrastruktur für Elektroautos im privaten und halböffentlichen Bereich ergänzen. Mainova bietet smarte, bedarfsgerechte Stromtankstellen für unterschiedliche Kundensegmente sowie eine fachkundige Beratung und Begleitung ihrer Kunden. Ebenfalls im Fokus stehe die Digitalisierung von Geschäftsprozessen. Hier setze das Unternehmen bereits auf die Vorteile des Online-Services in der Kundenkommunikation, der Beratung oder bei Servicethemen. So könnten die Kunden schon heute viele Anliegen rund um ihre Verträge digital abwickeln oder über die Social-Media-Plattformen mit Mainova in den direkten Dialog treten.

Digitalisierung nutzen

Dieser Trend soll zum einen ausgebaut werden und den Kunden digitale Inhalte, Interaktionsmöglichkeiten und Prozesse auf unterschiedlichsten Kanälen angeboten werden. Zum anderen ermögliche die Digitalisie rung komplett neue Geschäftsmodelle, zum Beispiel mit personalisierten Produkten, die individuell auf die Kundenbedürfnisse zugeschnitten sind. „Das bewegt uns - jeden Tag“, erklärte Alsheimer.

Erdgas kann einen wichtigen Beitrag für die Klimaschutzziele leisten Die deutsche Energiepolitik stehe nach der Bundestagswahl vor entscheidenden Weichenstellungen. Dabei sei die Gefahr groß, dass die Energiewende endgültig auf einen planwirtschaftlichen Irrweg gerate. „Wir beobachten, dass das Denken und Handeln der maßgeblichen Akteure seit einiger Zeit von der Doktrin der stromgeführten Energiewende geleitet wird", so der Mainova-Chef. Der Stromsektor soll bei der vollständigen Dekarbonisierung eine Schlüsselrolle spielen. Das bedeute, dass die Nutzung von Gas zu Heizzwecken aufgegeben werden soll.

Klimaschutzziele nur mit Erdgas

als Ergänzung erreichbar

Voraussetzung hierfür wäre ein erheblicher Ausbau der Leistungsfähigkeit des Stromnetzes. Eine Überschlagsrechnung von Mainova ergebe allein für das Frankfurter Stromverteilnetz selbst unter optimistischen Annahmen Investitionskosten in Höhe von drei bis vier Mrd. €. „Die Doktrin der stromgeführten Energiewende bedeutet einen Bruch mit dem Prinzip der Wirtschaftlichkeit und Offenheit für Technologien. Nicht zuletzt kann Gas auch regenerativ hergestellt werden und als Speichermedium dienen“, moniert Alsheimer. Die Missachtung dieser Vorteile schade dem Jahrhundertprojekt Energiewende. Aus Sicht von Mainova lassen sich die Klimaschutzziele nur mit Erdgas als Ergänzung zu den erneuerbaren Energien bezahlbar und versorgungszuverlässig erreichen, betont der Unternehmenschef.

Insgesamt erzielt Mainova im Jahr 2016 ein gutes Geschäftsergebnis, heißt es in einer Mitteilung Das operative Geschäft sei erfolgreich gesteigert worden. Dazu hätten sowohl signifikante Absatzsteigerungen als auch Kundengewinne beigetragen. Gleichzeitig seien die Investitionen in Erhalt und Ausbau der regionalen Versorgungsinfrastruktur deutlich erhöht und die Finanzschulden weiter reduziert worden. Mainova habe 2016 ein starkes operatives Ergebnis erwirtschaftet und die Finanzkraft erhöht, so Alsheimer.

Das Ergebnis vor Steuern nach IFRS beläuft sich nach Unternehmensangaben auf 159,7 Mio. € (2015: 102,6 Mio. €). Das um Effekte aus der stichtagsbezogenen Marktbewertung von Energiebezugsverträgen bereinigte Ergebnis beträgt 100,3 Mio. €. Im Geschäftsjahr 2015 lag es bei 128,9 Mio. €. Diese Entwicklung sei maßgeblich auf zukunftsgerichtete Wertberichtigungen an einer Minderheitsbeteiligung und Risikovorsorge für die Gaskraftwerke Irsching und Bremen zurückzuführen. Durch die gebildete Risikovorsorge sank das Ergebnis im Segment Erzeugung von -6,0 Mio. € auf -21,6 M Mio. €. Diese musste erhöht werden, da die perspektivischen Marktbedingungen für den Betrieb von hocheffizienten Kraftwerken weiterhin unbefriedigend seien, heißt es.

Kraftwerke in Frankfurt lieferten

soliden Ergebnisbeitrag

Die Mainova-Kraftwerke in Frankfurt am Main lieferten aufgrund der Effizienzvorteile der Kraft-Wärme-Kopplung (KWK) einen nach wie vor soliden Ergebnisbeitrag. Das Segment Beteiligungen hatte wie bereits in den Vorjahren einen starken Anteil am Geschäftsergebnis. Ursächlich für die Ergebnisveränderung in Höhe von -12,5 Mio. €auf 33,8 Mio. €waren notwendige Wertberichtigungen bei einer Minderheitsbeteiligung. Im Segment Stromversorgung war ein Absatzanstieg in allen Kundengruppen zu verzeichnen. Das Vertriebsgeschäft lag dabei in etwa auf Vorjahresniveau.

Als Hauptursache für die rückläufige Entwicklung des Ergebnisses von 29,2 Mio. € auf 18,9 Mio. € werden höhere Aufwendungen für Infrastrukturmaßnahmen sowie Auflösungen von Rückstellungen im Geschäftsjahr 2015 genannt Das Gasgeschäft entwickelte sich erfreulich und stieg um 10,1 Mio. €auf 75,6 Mio. €an. Hier hätten sich mehrheitlich die erfolgreiche Beschaffungsstrategie und die leicht kühlere Witterung positiv ausgewirkt. Der Start in das Geschäftsjahr 2017 sei zufriedenstellend verlaufen. Der Vorstand von Mainova geht unter den aktuellen Rahmenbedingungen davon aus, im laufenden Jahr ein bereinigtes Ergebnis leicht über dem Vorjahresniveau zu erzielen.