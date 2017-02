Lichtblick will Batteriespeicher vermitteln

Lichtblick steigt in die Batterie-Vermittlung ein und bietet in diesem Rahmen ab sofort Batteriespeicher der Unternehmen sonnen und Fronius an. Dabei stellt das Energie- und IT-Unternehmen Dienstleistungen vom Preisvergleich über die Vermittlung der Solarspeicher inklusive Installation bis hin zur Reststrom-Belieferung mit 100 Prozent Ökostrom zur Verfügung, heißt es in einer Mitteilung. Die vermittelten Batteriespeicher seien so genannte Schwarmbatterien und könnten künftig intelligent vernetzt in die Energiemärkte integriert werden.

Die jüngste Reform des EEG schafft laut Lichtblick eine erste Voraussetzung für die Marktintegration von Heimspeichern. „Erstmals erkennt der Gesetzgeber den Mischbetrieb von Solarspeichern an – einerseits die Optimierung der Eigenversorgung, andererseits die Stabilisierung des Netzes. Für jede Kilowattstunde, die das Netz stabilisiert, fällt künftig keine EEG-Umlage mehr an“, so Gero Lücking, der die Geschäftsführung Energiewirtschaft bei Lichtblick innehat. Allerdings seien weitere Reformen wie kostengünstige Messkonzepte und eine Entlastung bei den Netzentgelten erforderlich, um Heimspeicher wirtschaftlich in die Energiemärkte zu integrieren.

Lichtblick biete den Verbrauchern über den Vermittlungsansatz eine neue Möglichkeit, mit wenigen Angaben ein maßgeschneidertes Batterieangebot zu erhalten. Kunden, die sich für eine Reststrom-Belieferung von Lichtblick entscheiden, erhielten einen Rabatt auf den kWh-Preis. Zukünftig sollen Batteriespeicher weiterer Anbieter, wie die Powerwall 2.0 von Tesla, in das Angebot aufgenommen werden.