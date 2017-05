Kostenlose Smart Meter von Sonnen für PV-Anlagenbesitzer

Der Batteriespeicherhersteller sonnen will mit neuen Stromtarifen den Wechsel in die sonnenCommunity attraktiver machen und bietet kostenlose Smart Meter für Besitzer von Photovoltaik-Anlagen an. Im Rahmen des Tarifs „sonnenStrom solar" erhalten sie kostenlose Smart Meter im Wert von je 800 €, teilte das Unternehmen in Wildpoldsried mit.

Der erste neue Tarif, sonnenStrom solar, richtet sich an die rund 1,6 Mio. Besitzer von Photovoltaik-Anlagen in Deutschland, die bisher keinen Speicher haben. Eigentümer von PV-Anlagen erhalten dabei den kostenlosen Smart Meter, dessen Einbau seit Beginn 2017 für Anlagen ab sieben kWp gesetzlich festgelegt ist. Damit sparten sich Kunden die Kosten für eine eigene Umrüstung, so sonnen. Zusätzlich erhielten sie auch Zugang zum Onlineportal von sonnen, auf dem sie ihren Stromverbrauch ab sofort in Echtzeit verfolgen können.

Strom innerhalb des neuen Tarifs bereits ab 23 ct/kWh

Den Angaben zufolge gibt es Strom innerhalb des neuen Tarifs bereits ab 23 ct/kWh. Er liege damit in der Regel deutlich unter dem durchschnittlichen Strompreis. Die Mitgliedschaft in der sonnenCommunity, einer Plattform zum Teilen von selbsterzeugtem Strom, sei im ersten Jahr kostenlos und betrage danach 9,99 € im Monat. Für jeden neu geworbenen Kunden für sonnenStrom solar erhalten Teilnehmer des Markenbotschafter-Programms von sonnen zusätzlich 100 € (netto).

Der zweite Tarif, sonnenStrom plus, richtet sich an Besitzer der sonnenBatterie hybrid. Den Speicher, der ohne zusätzlichen Wechselrichter direkt an die PV-Anlage angeschlossen werden kann, gibt es für Mitglieder der sonnenCommunity zu einem vergünstigten Kaufpreis. Die sonnenBatterie hybrid eigne sich besonders für Menschen, die einen maximalen wirtschaftlichen Eigenverbrauch anstreben, ohne jedoch ihren Speicher für Dienstleistungen zur Netzstabilisierung zu nutzen. Den Strom innerhalb des neuen Tarifs gibt es ebenfalls ab 23 ct/kWh.

Die beiden neuen Stromtarife ergänzen das bestehende Angebot von sonnen. Dazu gehören die sonnenFlat home und sonnenFlat city. In der sonnenCommunity können die Mitglieder ihren Strom selbst erzeugen, speichern und mit anderen Mitgliedern teilen. Der bisherige Versorger werde damit komplett ersetzt.

Auch interessant:



Vaillant setzt zunehmend auf digitale Produkte und Dienstleistungen



VDE|FNN: Erforderliche Marktreife für branchenweiten Smart Meter Rollout noch nicht erreicht



Zehn Mio. Smart Meter: Tepco erreicht mit Landis+Gyr-Technologie Meilenstein