GGEW tritt Bitkom bei und setzt auf Digitalisierungsimpulse

Der südhessische Energiedienstleister GGEW AG ist als „digitalisierendes Unternehmen“ dem Bundesverband Informationswirtschaft, Telekommunikation und neue Medien (Bitkom) beigetreten und verspricht sich davon viele Impulse. „Als innovatives Unternehmen ist es für uns wichtig, Teil dieses Innovationsnetzwerks zu sein“, erklärt GGEW-Vorstand Carsten Hoffmann. Ziel sei es, dadurch neue Kontakte zu digitalen Start-ups aufzubauen und weitere Expertise im Bereich Digitalisierung zu gewinnen.

In Zusammenarbeit mit Start-ups soll die Energiewende mit innovativen Ideen vorangetrieben werden. „Gemeinsam mit Kooperationspartnern wollen wir Entwicklungen und Trends in der Energiebranche identifizieren, diskutieren und dann zukunftsweisende Lösungen finden“, betont Hoffmann. Besonders interessant sei für den Energiedienstleister GGEW das Get Started Energy Network des Bitkom. Die Initiative bringt Start-ups mit allen relevanten Akteuren der Energiebranche zusammen. Der Bitkom vertritt mehr als 2.400 Unternehmen der digitalen Wirtschaft.

