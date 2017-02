Für Wärmewende „fünf Mio. Wärmepumpen, gleichviel Gas, viel weniger Öl“ benötigt

„Fünf Millionen Wärmepumpen, gleichviel Gas, viel weniger Öl“. So beantwortet eine neue Studie von Agora Energiewende die Frage danach, was bis 2030 getan werden muss, damit die Häuser im Deutschland des Jahres 2050 ohne die Energieträger Öl und Erdgas geheizt werden können. Laut der Studie „Wärmewende 2030“ werde bis 2030 der Anteil von Erdgas zum Heizen ähnlich hoch bleiben wie heute.

Für eine klimaschonende Wärmeversorgung sei es aber nötig, dass der Gebäudewärmeverbrauch durch Effizienzverbesserungen bundesweit um ein Viertel gegenüber heute sinkt. Die größten Verschiebungen ergäben sich bei Heizöl, Umweltwärme und Wärmenetzen.

Für Heizöl sei in einem klimaschonenden und kosteneffizienten Wärmesystem 2030 kaum Platz mehr. Wärmepumpen würden hingegen zur tragenden Säulen, sie müssten rund zwanzigmal mehr Wärme liefern als gegenwärtig. Bei der Versorgung über Wärmenetze, die sich aus einem Mix von Wärmequellen speisen, stehe eine Verdoppelung an, so Agora Energiewende.

Die derzeitige Entwicklung bei der Gebäudewärme sei allerdings nicht so, dass ein solcher Wärmemix von alleine erreicht werde. Vor allem der Zubau der Wärmepumpen sei deutlich zu gering - nur zwei Mio. Wärmepumpen würden nach derzeitigem Stand bis 2030 installiert werden, nötig seien jedoch fünf bis sechs Mio. Stück.

