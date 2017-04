EWE setzt auf digitale Geschäftsmodelle, Erneuerbare Energien und intelligente Netzinfrastruktur

Der EWE Konzern setzt auf digitale Geschäftsmodelle, erneuerbare Energien, eine intelligente Netzinfrastruktur und will künftig all die Dinge, die er in seinem Heimatmarkt Nordwesten bereits gut macht, deutschlandweit anbieten. „Wir werden an der geografischen Ausweitung im Kundengeschäft arbeiten“, erklärte EWE-Markt-Vorstand Michael Heidkamp bei der Vorlage des Geschäftsberichts 2016. Konkret bedeute das, dass der Oldenburger Versorger seine Energieprodukte mit seinen Telekommunikations- und IT-Produkten zusammenführe.

In einem ersten Schritt könne das eine Flatrate für Energie- und Internetanschluss sein. In Zukunft sei EWE in der Lage, alles rund um das Haus anzubieten. „Wir nähern uns intelligenten Lösungen, die sich zum Beispiel mit den Begriffen Smart Home oder Smart Living verbinden. Drittens bedeutet das konkret, dass wir Glasfaser in jedes Haus legen, um jeden Kunden mit ultraschnellen Internet zu versorgen“, so Heidkamp.

Das sei Voraussetzung dafür, die Digitalisierung leben zu können, und bedeute auch, dass EWE in einer dezentralen Welt künftig nicht alles selber mache, sondern gemeinsam mit Partnern und Kunden umfassende Leistungen anbiete und die Wertschöpfungskette verlängere, wie beispielsweise im Projekt Enera. In dem Projekt geht es darum, auf einer digitalen Plattform zu zeigen, dass die Netze auch in Echtzeit gesteuert werden können. Enera ist eines der Projekte des BMWi-Förderprogramms „Schaufenster intelligente Energie - Digitale Agenda für die Energiewende“ (Sinteg)“. Auf das Thema Digitalisierung, die bei der Transformation der Energiewirtschaft ein großes Thema sei, sieht sich EWE gut vorbereitet.