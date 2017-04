EU-Forschungsteam entwickelt Metall-Luft-Akkumulator

Im Rahmen des EU-Projekts „Necobaut“ hat ein europäisches Forschungsteam den Prototypen eines Metall-Luft-Akkumulators entwickelt. Wie der Forschungs- und Entwicklungsinformationsdienst Cordis mitteilte, kann die Neuentwicklung theoretisch achtmal mehr Energie speichern als konventionelle Akkumulatoren. Cordis zufolge könnte die Technologie „schon bald im Straßenverkehr Anwendung finden“. Während der Akkumulator hauptsächlich für den Elektromobilitätsmarkt entwickelt wurde, eignet er sich den Angaben zufolge jedoch auch als Energiespeicher in Haushalten und als stationärer Speicher auf Wind- und Solarparks.

Akkumulatoren wandeln gespeicherte chemische Energie über chemische Reaktionen in elektrische Energie um. Jede Akkuzelle – Elektrofahrzeuge verfügen üblicherweise über hunderte dieser Zellen – besteht aus einer positiven Elektrode, einem Ionenleiter, der flüssig oder fest sein kann und einer negativen Elektrode. Das Forschungsteam verwendete im Necobaut-Projekt metallbasierte Nanomaterialien, um die Fläche mit Elektroden zu vergrößern, die für chemische Reaktionen verfügbar sind.

Im Hinblick auf die Anode wurden verschiedene nanostrukturierte Eisencarbidmaterialien untersucht, die von Carbon mit einer großen Oberfläche unterstützt werden. Es wurden Zusatzstoffe hinzugefügt, um die Wasserstoffbildung gering zu halten und die Ladeeffizienz zu steigern. Verschiedene Katalysatoren wurden zudem in Bezug auf die Kathode (luftseitig) getestet, so unter anderem innovative Perowskit-Materialien, die von Projektpartnern entwickelt worden waren. Diese wurden an kommerziellem Kohlenstoffträgermaterial und an Kohlenstoffträgermaterial aus dem Projekt untersucht.

Basierend auf den Testergebnissen stellten die Forscher Eisen- und Luftelektroden her und bauten nach und nach eine Metall-Luft-Akkuzelle zusammen, bei der das Elektrolyt zirkuliert, um Wärme abzuleiten und Gase zu entfernen. Ein Trennelement verhindert, dass interne Kurzschlüsse auftreten und verbessert die Sicherheit. Umfassende Tests haben den Angaben zufolge das Potenzial zur Erreichung der Ziele im Hinblick auf die Energiedichte untermauert.

An dem Projekt waren das private spanische Forschungsinstitut Tecnalia Research and Innovation, die University of Southampton, das italienische Forschungsinstitut ConsiglioNazionaledelleRicerche - Institute for Advanced Energy Technologies (CNR-ITAE), die University of Warwick, das französische Forschungsinstitut Ineris, der internationale Generalunternehmer TécnicasReunidas, das Schweizer Graphit-Hersteller Timcal und der französische Batterieproduzent Saft Group. Weitere Informationen zum Projekt finden sich hier.