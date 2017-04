Erster Gewerbespeicher in einem Mieterstromprojekt realisiert

In einem Münchner Mieterstromprojekt ist ein Gewerbespeicher in einem KfW-Effizienzhaus 40 Plus installiert worden. Wie der Ökoenergieversorger Polarstern als Mieterstromdienstleister des Projekts mitteilte, hat der Stromspeicher eine Kapazität von 79 kWh. Typische Speicher für Ein- und Zweifamilienhäuser haben hingegen meist eine Kapazität von fünf bis zehn kWh.

Lesen Sie auch das EUWID-Dossier

Mieterstrom: Hemmnisse, Potenziale und Ausblick

Dass es bisher keine Gewerbespeicher in Mehrparteiengebäuden gibt, liegt Polarstern zufolge vor allem an der geringen Zusatzrendite. „Das Delta zwischen selbst erzeugtem und genutztem Strom und Strom aus dem öffentlichen Netz ist einfach zu gering“, sagte Polarstern-Geschäftsführer Florian Henle. Da habe sich die Investition in einen großen Batteriespeicher nicht gerechnet. „Das ändert sich mit der geplanten Direktförderung von Mieterstrom und dem steigenden Interesse an KfW-40-Plus-Gebäuden, für die ein Speicher Voraussetzung ist.“ Angesichts der Direktförderung sowie den sinkenden Speicherpreisen rechnet Polarstern bereits ab Mitte des Jahres daher auch bei Mieterstromprojekten mit einer zunehmenden Speichernachfrage.

Gewerbespeicher ergänzt PV-Anlage mit 79 kWp



Das aktuelle Mieterstromprojekt wird in einem neuen Stadtquartier im Münchner Stadtteil Bogenhausen auf dem Gelände der alten Prinz-Eugen-Kaserne realisiert. Das Münchner Architekturbüro „Nest“ baut dort eine Wohnanlage mit 55 Mietwohnungen, die Fertigstellung ist für Frühjahr 2018 geplant. Das Gebäude wird nach dem Passivhaus-Standard gemäß KfW-40 Plus gebaut. Der benötigte Strom wird zu einem großen Teil über eine Solaranlage auf dem Dach mit 79 kWp gewonnen. Zusammen mit dem installierten Stromspeicher liegt die Eigenverbrauchsquote bei über 88 Prozent und der Autarkiequote bei über 40 Prozent. Das bedeute für die Mieter nach aktuellem Stand rund 15 Prozent niedrigere Stromkosten verglichen zum örtlichen Grundversorgertarif. Der vor Ort erzeugte Strom speist auch die Ladestationen für Elektroautos in der Tiefgarage.

Ausmaße von Gewerbespeichern größte Herausforderung

Die größte Herausforderung bei der Installation von Gewerbespeichern sind die Ausmaße. Der in München eingebaute Gewerbespeicher wiegt mehrere Tonnen bei einer Höhe von deutlich über zwei Metern. Ein kleinerer Speicher sei keine Option gewesen, da die KfW-40 Plus-Förderkriterien hohe Speicherkapazitäten erfordern. „Letztlich haben wir uns für einen modularen Speicher entschieden, der sich in Teilen transportieren lässt.“ Das sei zwar zur Installation in der Bauphase nicht notwendig, doch für den Reparaturfall oder um den Speicher am Ende seiner Lebenszeit wieder herauszubekommen, wolle schließlich keiner Wände einreißen müssen. Für Bestandsgebäude wiederum sind meist Speicher zu empfehlen, die außerhalb des Gebäudes installiert werden können. Das reduziere den Installationsaufwand deutlich.