Elektromobilität: Schleswig-Holstein baut Ladeinfrastruktur aus

Die Landesregierung von Schleswig-Holstein baut die Infrastruktur für Stromtankstellen weiter aus. Das Land plane, an etwa 80 Standorten Ladestationen an Landesliegenschaften zu errichten, heißt es in einer Mitteilung der Landesregierung.

Das Land habe bereits fünf Ladesäulen vor Ministerien und nachgeordneten Behörden aufgestellt, sagte Energiewendeminister Robert Habeck (Grüne). Gemeinsam mit der Gesellschaft für Energie und Klimaschutz Schleswig-Holstein GmbH (EKSH) habe die Landesregierung außerdem den Bau von 64 Ladesäulen in 33 Kommunen gefördert. 81 von rund 740 Landesliegen eigneten sich grundsätzlich für die Errichtung von Ladesäulen.

Die Landesregierung will nach eigenen Angaben perspektivisch auch Landesstiftungen und Hochschulen in die Planungen einbeziehen und so insgesamt bis zu 100 Standorte für Elektrotankstellen erschließen. Die ersten Ladestationen sollen 2017 errichtet werden und öffentlich für jedermann zugänglich sein. Nun soll der Planungsauftrag vergeben werden, um den Bau der Ladesäulen umzusetzen. Die Planungskosten betragen rund 240.000 € und sollen vom Finanzministerium bereitgestellt werden. Die endgültigen Kosten des Großprojekts hingen von der Umsetzung und Ausführung ab, das letzte Wort hat dabei der Landtag.