Elektromobilität: innogy vernetzt in den USA Ladesäulen von BTCpower

Innogy kooperiert in den USA mit BTCpower beim Betrieb von Ladesäulen. Die IT-software von innogy sei in die Ladesäulen von BTC integriert worden, „die ersten Ladesäulen arbeiten verlässlich“, berichtet innogy. Kunden der Commerce Bank in Clayton, einer regionalen Bankenkette im Bundesstaat Missouri, können nun ihr Elektrofahrzeug an diesen Ladesäulen aufladen.

Die Technologie biete eine hohe Flexibilität. So ließen sich alle Ladevorgänge steuern und abstimmen, um Lastspitzen zu vermeiden. „Und auch die Stromerzeugung aus regenerativen Quellen lässt sich leichter mit dem Stromabsatz harmonisieren“, heißt es bei innogy.

Innogy: Forschungsschwerpunkt bei modernem Lastmanagement