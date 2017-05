Elektromobilität: Dicker Fisch geht Deutscher Post DHL beim StreetScooter-Verkauf ins Netz

Wenige Wochen, nachdem die Deutsche Post DHL die Drittvermarktung ihres Elektrofahrzeugs StreetScooter bekannt gemacht hat, präsentiert man mit der Deutschen See bereits einen dicken Fisch, den man als Kunden an Land gezogen hat. Wie die Fischmanufaktur berichtet, wurde in Zusammenarbeit der beiden Unternehmen die StreetScooter mit einer modernen Kälteanlage ausgerüstet, womit man Neuland betrete. Insgesamt will Deutsche See 80 StreetScooter erwerben.

StreetScooter wird mit speziell angefertigtem Kühlkoffer ausgeliefert

Die Auslieferung von frischem Fisch durch den StreetScooter starte ab sofort in Köln und soll danach sukzessive um die rund 20 weiteren urbanen Standorte erweitert werden. Speziell für Deutsche See wird der StreetScooter in einer Spezialanfertigung mit einem Kühlkoffer ausgestattet, der bis zu 680 Kilogramm Frischfisch durch das Stadtgebiet transportieren kann. Die Kälteanlage wird durch eine Photovoltaik-Folie auf dem Dach unterstützt und entlastet so den Akku.

Mit der Kombination aus komplett emissionsfreiem Antrieb und moderner Kühllogistik sieht man den StreetScooter als eine „sinnvolle Ergänzung“ des bestehenden Fuhrparks von Deutsche See aus modernen, konventionell angetriebenen Fahrzeugen.

"StreetScooter bietet echte Lösung für urbane E-Logistik"

„Wir freuen uns mit StreetScooter einen Fahrzeugbauer gefunden zu haben, der das Thema urbane E-Logistik ernst nimmt und echte Lösungen anbietet“, so Geschäftsführer Firmenche Egbert Miebach. Der „Bild am Sonntag“ sagte Miebach, dass Volkswagen in zehn Jahren keine Elektrolösung für den Nutzfahrzeugbedarf geboten habe. Zur CO2-Reduzierung habe das Unternehmen daher VW-Fahrzeuge mit Blue-Motion-Dieseltechnologie gekauft. Nach dem Bekanntwerden der Stickoxid-Manipulationen hat man eine Schadenersatzklage gegen VW eingereicht.

Die Deutsche Post DHL Gruppe hat jüngst angekündigt, die Kapazität zur Produktion des StreetScooter bis Jahresende von 10.000 auf 20.000 zu verdoppeln und dazu einen weiteren Produktionsstandort in Nordrhein-Westfalen in Betrieb nehmen. Mindestens die Hälfte der diesjährigen Jahresproduktion sei für externe Interessenten vorgesehen, heißt es beim Logistikkonzern.

Deutsche Post DHL gelingt Coup mit Einstieg in Elektrofahrzeugmarkt

Mit dem Einstieg in den Fahrzeugmarkt ist der Gruppe ein echter Coup gelungen. Nach Analysen des CAR-Center Automotive Research an der Universität Duisburg-Essen liegt der StreetScooter bei den Elektrofahrzeug-Neuzulassungen im März mit 194 neuen Fahrzeugen auf Platz 5.

