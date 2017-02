E-Mobilität: Vattenfall will innerhalb von fünf Jahren komplette Fahrzeugflotte umstellen

Vattenfall macht Ernst in Sachen Elektromobilität: Mehr als 3.500 Pkw und leichte Nutzfahrzeuge sollen innerhalb der nächsten fünf Jahre in Schweden, den Niederlanden und Deutschland durch elektrische Alternativen ersetzt werden, teilte der Konzern mit.

Man habe im Januar 2017 mit der schrittweisen Umstellung des Fuhrparks mit 1.700 Fahrzeugen in Schweden, 1.100 in Deutschland und 750 in den Niederlanden begonnen. Dies umfasst alle Fahrzeugtypen vom PKW bis zu Technik- und Wartungsfahrzeugen. Die Entwicklung des Marktes für Elektroautos und speziell für leichte E-Nutzfahrzeuge werde für das Erreichen dieses Ziels entscheidend sein.

Die Entscheidung für die Komplettumstellung der Flotte sei ein bedeutender Schritt zur Erreichung des Unternehmensziels, bis zum Jahr 2050 vollständig klimaneutral zu sein, heißt es bei Vattenfall. „Mit der Umstellung unserer eigenen Flotte tragen wir nicht nur zur Reduzierung der CO2-Emissionen in Europa bei, wir wollen auch anderen Unternehmen ein Vorbild sein“, so Martijn Hagens, Head of Customers and Solutions bei Vattenfall und verantwortlich für den Geschäftsbereich der Elektromobilität.

Vattenfall dringt auf strengere CO2-Emissionsstandards für Kraftfahrzeuge

Die EU-Mitgliedstaaten und das EU-Parlament haben vereinbart, dass durch Transport verursachte Emissionen bis 2050 um 60 Prozent gesenkt werden müssen. Vattenfall unterstütze diesen Ansatz, betont aber, dass weitere Schritte unternommen werden müssten, um aus der EU-Strategie konkrete politische Vorgaben und Maßnahmen abzuleiten.

Das Fahren mit Elektrizität sei deutlich günstiger als mit fossilen Kraftstoffen, so Hagens weiter. Um den Fuhrpark vollständig umstellen zu können, seien aber Verfügbarkeit und freie Fahrzeugwahl ebenfalls sehr wichtig. Der Trend hin zu günstigeren Batterien mit einer größeren Reichweite gebe es bereits länger, „daher glauben wir, dass es nun an der Zeit ist, diesen Wandel ganz zu vollziehen“. Jedoch bedeuteten Elektroautos immer noch eine hohe finanzielle Investition. Außerdem gebe es z.B. bei Firmenlieferwagen noch wenig Auswahl.

„Strengere CO2-Emissionsstandards auf EU-Ebene würden die Zuversicht der Automobilhersteller steigern, dass die Entwicklung von Elektrofahrzeugen der einzig richtige Weg ist, der hoffentlich zu Marktwachstum und einem größerem Fahrzeugangebot mit günstigeren Preisen führt“, so der Vattenfall-Manager weiter.