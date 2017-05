Drei Aldi-Süd-Filialen bilden virtuelles Kraftwerk

Aldi Süd und die EnBW testen in einem Pilotprojekt die Speicherung von selbst erzeugtem Solarstrom. „In der ersten Testphase werden die Solaranlagen von drei Filialen im Großraum Frankfurt am Main mit einem Batteriespeicher gekoppelt. So entsteht ein kleines virtuelles Kraftwerk“, sagte Florian Kempf, Leiter Energiemanagement bei Aldi Süd. Insgesamt produzieren bereits mehr als 1.200 von insgesamt 1.870 Aldi-Süd-Filialen Solarstrom auf ihren Dächern. Damit gewinnt der Discounter jährlich 112 Mio. kWh Strom, der zu rund 80 Prozent vor Ort verbraucht wird.

Mit Hilfe des virtuellen Kraftwerks soll die Eigenverbrauchsquote noch weiter gesteigert werden. „Wir haben gemeinsam mit unseren Partnern diesen Modellversuch gestartet, um die Stromerzeugung mit unseren Solaranlagen noch effizienter zu gestalten. Unser Ziel ist es, einen möglichst hohen Eigenverbrauch zu generieren und dadurch den Autarkiegrad der Filiale weiter zu erhöhen“, so Florian Kempf. Die Testphase mit drei Aldi-Süd-Filialen der Regionalgesellschaft Mörfelden dauert bis Ende Januar 2018. „Am Ende des Praxistests können wir zeigen, wie groß das Potenzial von Solaranlagen in Kombination mit Speichern ist, wenn wir sie zu virtuellen Kraftwerken verbinden“, sagte Timo Sillober, Leiter Vertrieb und Produktmanagement bei der EnBW.

EnBW übernimmt das Energiemanagement und bewertet permanent, ob es für Aldi Süd günstiger ist, den Solarstrom direkt zu verbrauchen, im Speicher zu parken oder dem Energiemarkt zur Verfügung zu stellen. Dazu gehört auch die gesamtheitliche Visualisierung der Lastgänge der drei Erzeugungsanlagen und Speicher. Parallel dazu wertet das System die Energieflüsse von sieben weiteren Aldi-Süd-Filialen und einem Aldi-Süd-Logistikzentrum mit Solaranlagen aus. Wie Aldi Süd mitteilte, werden sich auch der Speicheranbieter ADS-TEC und die Solarexperten von Pohlen Solar an dem Projekt beteiligen.