Bosch und EnBW entwickeln Stromspeicher

Der Mischkonzern Robert Bosch GmbH und der Strom- und Gasanbieter EnBW AG wollen gemeinsam Batterielösungen für den Energiemarkt entwickeln. Bei dem ersten Projekt handelt es sich um einen Stromspeicher, der am Kraftwerksstandort der EnBW in Heilbronn aufgebaut wird. Der Startschuss für das Vorhaben fiel Ende 2016, die Gründung einer gemeinsamen Projektgesellschaft steht allerdings noch unter dem Vorbehalt der Zustimmung der Kartellbehörden. Die Gesellschaft soll für Projektierung, Bau, Anschluss und Betrieb der Batterie verantwortlich sein.

Der Stromspeicher in Heilbronn besteht nach Angaben von Bosch aus 768 Lithium-Ionen-Batteriemodulen und verfügt über eine maximale Leistungsabgabe von rund fünf Megawatt mit einer installierten Speicherkapazität von fünf Megawattstunden. Lithium-Ionen-Batterien können sehr kurzfristig Energie zur Verfügung stellen und sind daher bestens geeignet, Primärregelleistung zu erbringen. Der Speicher erbringt knapp ein Fünftel der Regelleistung eines großen Kraftwerks und kann diese innerhalb von Sekunden und exakt dosiert aufnehmen oder abgeben. Die Strommenge, die der Speicher dabei pro Jahr aufnimmt und abgibt, entspricht etwa dem durchschnittlichen Stromverbrauch von 400 Zwei-Personen-Haushalten.

Bosch ist für die Planung und Realisierung des Batteriesystems zuständig, die EnBW ist für Bauleistungen und den Netzanschluss am Standort verantwortlich. Nach einer Testphase soll der Speicher am Regelenergiemarkt eingesetzt werden. Künftig wird die Anlage Primärregelleistung erbringen und damit die Netzstabilität sichern. Die Primärregelleistung ist erforderlich, um die Netzfrequenz von 50 Hertz stabil zu halten. Sie muss innerhalb weniger Sekunden zur Verfügung stehen. Die Vermarktung des Speichers an den relevanten Märkten übernimmt die Stromhandelsabteilung der EnBW in Karlsruhe.