Bosch gründet eigene Geschäftseinheit Elektromobilität

Nach Schätzungen des Automobilzulieferers Bosch werden im Jahr 2025 fast 20 Mio. Hybride und Elektrofahrzeuge produziert. Bosch sehe die Elektromobilität als wichtiges Zukunftsfeld an und gründet zu diesem Zweck jetzt eine eigene Einheit für Elektromobilität, teilte der Konzern mit. Die Einheit werde Teil des neuen Geschäftsbereiches Powertrain Solutions. Darin sollen Anfang 2018 neben dem Bereich Elektromobilität die heutigen Geschäftsbereiche Gasoline Systems und Diesel Systems zusammengefasst werden. So biete Bosch zukünftig seinen Kunden alle Technologien für den Antriebsstrang aus einer Hand an.

Parallel zum Ausbau der Elektromobilität arbeitet Bosch intensiv an der Weiterentwicklung von Verbrennungstechnologien: „Im Jahr 2025 werden zusätzlich zu den 20 Mio. Hybriden und Elektrofahrzeugen rund 85 Mio. Neufahrzeuge mit Benzin oder Diesel fahren“, heißt es bei Bosch. „Da heute noch offen ist, welcher Antrieb oder welche Kombinationen von Antriebsarten wann vorherrschen, fahren wir zweigleisig und bauen Kompetenz und Know-how bei Elektromobilität und Verbrennern weiter aus“, sagt Rolf Bulander, Vorsitzender des Unternehmensbereichs Mobility Solutions und Geschäftsführer der Robert Bosch GmbH.

Für die Weiterentwicklung von Antriebslösungen wende Bosch jährlich mehrere Mrd. € auf. Allein in den Durchbruch der Elektromobilität investiere das Unternehmen pro Jahr 400 Mio. €. Schwerpunkt sind dabei Forschung und Entwicklung im Bereich der Batterie. Bosch sei weltweit der einzige klassische Automobilzulieferer, der sowohl an aktuellen als auch an künftigen Zelltechnologien forsche. Mehr als 30 Serienprojekte zur Elektromobilität habe das Unternehmen mit internationalen Fahrzeugherstellern bereits realisiert. Rund 1.800 Bosch-Mitarbeiter arbeiten am Thema Elektromobilität.

Die Details der zukünftigen Organisation sollen „in enger Abstimmung“ mit den Arbeitnehmervertretern erarbeitet werden. Der neue Geschäftsbereich mit den drei Einheiten soll den Planungen zufolge Anfang 2018 seine Geschäftstätigkeit aufnehmen.