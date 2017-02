Bericht zur Lage der Energieunion: Šefčovič warnt vor Fehlinvestitionen im Rahmen der Energiewende

Die Europäische Union ist auf einem guten Weg, ihre Ausbauziele im Bereich der erneuerbaren Energien für das Jahr 2020 zu erreichen, das ist aber nur der Anfang einer erforderlichen breit angelegten Energiewende auf europäischer Ebene. Wie EU-Kommissionsvizepräsident Maroš Šefčovič anlässlich der Vorstellung des zweiten Jahresberichts zur Lage der Energieunion betonte, gehe es nun darum, die knappen Mittel für das Großprojekt Energiewende effizient einzusetzen.

Es müsse verhindert werden, dass es angesichts eines Investitionsbedarfs von jährlich 379 Mrd. € bis zum Jahr 2030 zu Fehlinvestitionen komme. Eine „traditionelle“ Investitionspolitik könne mit einem Fokus auf die Renovierung bestehender Infrastrukturen dazu führen, dass große Überkapazitäten aufgebaut würden, die in einigen Jahren nicht mehr benötigt würden.

Der Jahresbericht der Kommission und Reaktionen auf das Papier sind Gegenstand des Titelberichts von EUWID Neue Energie 6/2017.

Die größten Lücken bei der Energiewende zeigen sich in Europa wie in Deutschland in den Sektoren Wärme und Verkehr. Der aktuelle Gebäudereport der Deutschen Energie-Agentur (dena) zeigt, dass sich die von der von der Bundesregierung angestrebte Verdopplung der jährlichen Sanierungsrate von einem auf zwei Prozent weiterhin nicht abzeichnet.

Zwar seien im Zeitraum 2012 bis 2015 die Märkte für energieeffiziente Heizungen um etwa zehn Prozent und für Fenster um rund vier Prozent gewachsen, der Absatz von Dämmstoffen sank jedoch um elf Prozent. „Unsere Zahlen zeigen: Eine Beschleunigung ist bei der Energieeffizienz im Wärmesektor nicht erkennbar. Der Handlungsdruck steigt damit rapide an. Wir müssen immer mehr in immer kürzerer Zeit erreichen“, so der Vorsitzende der dena-Geschäftsführung, Andreas Kuhlmann.

Fortschritte im Verkehrssektor dringend erforderlich

Im Verkehrssektor gibt es aktuell auch keine großen Fortschritte: Bei den Biokraftstoffen aus nachwachsenden Rohstoffen tritt die EU-Kommission auf die Bremse, weil sie Sorgen um eine nachhaltige Ausweitung der bestehenden Produktion umtreiben. Der große Hoffnungsträger ist die Elektromobilität, die eine Sektorkopplung von Strom- und Verkehrssegment beinhaltet.

Sie könnte auch in Deutschland durch die Bereitstellung von Energiespeichern in den Fahrzeugen dazu beitragen, dass das Problem eines wachsenden Anteils fluktuierender erneuerbarer Energien aus Wind- und Solaranlagen schwindet. Eine Analyse des Beratungshauses Energy Brainpool, die auf der gerade stattfindenden Messe E-world energy & water vorgestellt wird, zeigt, dass ein Komplettumstieg auf 100 Prozent Elektromobilität einen bis zu 63 Gigawatt höheren Ausbau von Wind- und Solarkapazitäten erlauben würde.

Von 100 Prozent Elektromobilität kann derzeit gleichwohl nur geträumt werden. Eine Option zur Senkung der Emissionen des Verkehrssektors könnten fortschrittliche Biokraftstoffe auf der Grundlage von Abfall- und Reststoffen spielen. Ein einjähriger Flottentest mit Mercedes-Fahrzeugen hat unter Verwendung des Kraftstoffs „Sunliquid 20“ mit einem Bioethanolanteil von 20 Prozent aus Agrarreststoffen hat nach Angaben des Spezialchemiekonzerns Clariant reibungslos funktioniert.

Über die gesamte Wertschöpfungskette betrachtet ermögliche der Zellulose-Ethanol-Anteil Treibhausgaseinsparungen von bis zu 95 Prozent, ohne dabei in Konkurrenz zur Nahrungsmittelproduktion oder um Anbauflächen zu stehen, betont Clariant. „Damit nun die Energiewende auch im Verkehr gelingen kann, brauchen wir dringend stabile Rahmenbedingungen - zum Beispiel verbindliche Beimischungsquoten für fortschrittliche Biokraftstoffe in den EU Mitgliedsstaaten“, fordert Martin Vollmer, Chief Technology Officer bei Clariant.

