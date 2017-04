BDEW: Notwendigkeit zur Digitalisierung der Energieversorgung wird von Kunden erkannt

Die Notwendigkeit zur Digitalisierung der Energieversorgung wird laut einer aktuellen Studie des Bundesverbandes der Energie- und Wasserwirtschaft (BDEW) von den Kunden erkannt. Entsprechend akzeptierten sie den damit einhergehenden Datenaustausch. Allerdings wollten sie verständlicherweise zu tiefe Einblicke in ihr Verbrauchsverhalten vermeiden. Letztlich sei den Kunden der Erhalt ihrer Souveränität sehr wichtig. Sie seien zum Datenaustausch vor allem bereit, wenn dieser ihnen nutze, erklärte der Vorsitzende der BDEW-Hauptgeschäftsführung, Stefan Kapferer.

Besonders erfreulich sei, dass laut der Studie den Versorgern dabei ein vertrauensvoller Umgang mit den Daten zugetraut werde. „Mit diesem Pfund können die Energieversorger bei den Kunden wuchern. Unsere Branche befindet sich in einer guten Ausgangslage, um als zuverlässiger und vertrauenswürdiger Dienstleister, kompetenter Partner und Stabilitätsanker in einer zunehmend komplexen und digitalisierten Welt wahrgenommen zu werden", so Kapferer.

Der Studie zufolge ist die Digitalisierung Teil der Lebenswelt der Kunden. Die Energieversorger müssten neben ihren klassischen Angeboten und ihrer physischen Präsenz zunehmend auch digitale Services entwickeln, mit denen sich das wachsende Interesse der Kunden an digitalen Dienstleistungen und Produkten abbilden lasse. Dabei bleibe die sichere Energieversorgung existenziell. Die Kunden würden die Energieversorgung als stabil und sicher empfinden und äußerten den ausgeprägten Wunsch, dass dieser Zustand erhalten bleibe. Versorger könnten sich hier noch stärker als bisher als Stabilitätsanker positionieren, indem sie ihre Kunden nicht mit der Verunsicherung durch die Energiewende allein lassen und damit auch für andere Geschäftsfelder als zuverlässig und vertrauenswürdig gelten, heißt es seitens des Branchenverbandes.

EVU haben Vertrauensvorsprung

Sowohl mit der Digitalisierung als auch mit der Energiewende verknüpften viele Kunden ein Gefühl der Unsicherheit. Sie seien deshalb um den Erhalt ihrer Souveränität bemüht. Gleichzeitig wollten sie die Verantwortung für den Erhalt des Status quo an ihren Energieversorger beziehungsweise an den Staat delegieren. Hinsichtlich des sensiblen Umgangs mit Nutzerdaten hätten die Energieversorgungsunternehmen einen Vertrauensvorsprung gegenüber anderen Branchen, so der BDEW. Bei den Kunden herrsche eine grundsätzliche Bereitschaft zur Weitergabe von Daten, sofern die Daten zu ihrem Wohl genutzt werden. Die Begründung der Notwendigkeit der Datenweitergabe solle deshalb so formuliert werden, dass der Kunde den Nutzen erkennt und versteht. Unternehmen der Energieversorgung könnten sich als vertrauenswürdiger Dienstleister positionieren.

Produkte und Dienstleistungen möglichst einfach halten

Die Versorger seien aufgefordert, ihre Produkte und Dienstleistungen möglichst einfach zu halten, ohne dabei Intransparenz zu erzeugen. Produkte, Tarife und Angebote, die mit einem hohen Handlungsdruck verbunden seien, fänden bei den Kunden nur wenig Akzeptanz. Das Verständnis für die durch Digitalisierung und Energiewende zunehmende Komplexität der Energieversorgung sei zwar vorhanden, die Bereitschaft zu aktivem Handeln sei allerdings nicht sehr ausgeprägt.