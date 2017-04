BDEW-Kraftwerksliste: Realisierung zahlreicher wichtiger Projekte stockt

Die Realisierung zahlreicher wichtiger Kraftwerksprojekte stockt. Das erklärte der Bundesverband der Energie- und Wasserwirtschaft (BDEW) bei der Vorlage seiner neuen Kraftwerksliste. Die Liste enthält alle in Bau befindlichen Kraftwerke sowie die genehmigten und geplanten Projekte mit einer Leistung von mehr als 20 MW aus dem konventionellen und erneuerbaren Bereich.

Den größten Anteil an der geplanten Erzeugungsleistung haben die Gaskraftwerke. Insgesamt sind derzeit vier Gaskraftwerke mit einer Kapazität von 780 MW im Bau. 15 Gaskraftwerke sind in Planung. Die potenzielle Erzeugungskapazität dieser Kraftwerke liegt bei 9.500 MW. „Auf den ersten Blick ist das eine beachtliche Zahl an möglicher neuer Erzeugungskapazität aus Gaskraftwerken, die wir als Partner der erneuerbaren Energien dringend brauchen. Aber: Die Investitionsentscheidung ist bei nahezu allen geplanten Gaskraftwerken mit einem Gesamtvolumen von 8.700 MW noch nicht getroffen. Hinter zahlreichen für die Umsetzung der Energiewende wichtigen Gas-Kraftwerksprojekten steht aufgrund der schlechten wirtschaftlichen Rahmenbedingungen ein dickes Fragezeichen. Investitionen in Gaskraftwerke und offene Gasturbinen kommen nur, wenn die Politik klar macht, dass der Energieträger Gas und die Gasinfrastruktur eine politische Zukunft haben", so der Vorsitzende der BDEW-Hauptgeschäftsführung, Stefan Kapferer, auf der Hannover Messe.

Ähnlich sei die Situation im Bereich der Pumpspeicherkraftwerke. Hier sind zwar acht Projekte im Genehmigungsverfahren oder in Planung, das Gesamtvolumen beträgt 4.660 MW. Aber: Die Realisierung dieser Projekte sei jedoch fraglich. „Die immer schwierigere Marktsituation bedroht mit Pumpspeicherkraftwerken ausgerechnet eine Kraftwerkstechnologie, die sich zum Ausgleich der stark schwankenden Einspeisung aus erneuerbaren Energien besonders eignet. Die Verunsicherung bei Investoren ist groß", erklärte Kapferer. Hinzu kämen im Bereich der Pumpspeicherkraftwerke besonders aufwändige und langwierige Genehmigungsverfahren, die die Realisierung erheblich erschwerten.

19 Offshore-Windkraftanlagen mit erteilter Genehmigung

Die Kraftwerksliste enthält im Bereich Windkraft ausschließlich Offshore-Anlagen. Im Bau befinden sich vier Anlagen mit einer Kapazität von zusammen 1.290 MW, für 19 Anlagen wurde die Genehmigung erteilt, bei einer Anlage (2404 mW) steht die Genehmigung noch aus. Die 19 genehmigten Offshore-Anlagen weisen eine Kapazität von über 6.000 MW aus. Insgesamt sind laut der BDEW-Auswertung 1.832 MW an sicher zur Verfügung stehender Leistung in Form konventioneller Kraftwerke im Bau. Diesen zusätzlichen Kapazitäten stehen voraussichtlich Stilllegungen im Umfang von 26.038 MW bis 2022 gegenüber.

Kapazitätsmechanismen sollten wieder auf die Tagesordnung der Regierung

Mit dem Strommarktgesetz setze die Bundesregierung beim Thema Versorgungssicherheit bekanntlich allein auf eine Reform des bestehenden Energiemarktes, so der BDEW. Ob diese Instrumente und Maßnahmen jedoch ausreichten, um die sichere Energieversorgung künftig zu gewährleisten, ist aus Sicht des Branchenverbandes mehr als fraglich. Es sei deshalb erforderlich, dass nach der Bundestagswahl das Thema Kapazitätsmechanismen wieder auf die Tagesordnung zu setzen. „Die nächste Regierung sollte den Mut beweisen, einen Kapazitätsmechanismus vorzubereiten, der geeignet ist, einen Strommarkt mit einem Erneuerbaren-Anteil von über 30 Prozent flexibel und jederzeit abzusichern, wenn die bestehenden Reserven ein kritisches Ausmaß erreichen", so Kapferer.