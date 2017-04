Windmarkt Brasilien: Nordex meldet neuen Großauftrag

Brasilien gehört trotz der gegenwärtigen wirtschaftlichen Schwäche zu den Top-5-Windkraftmärkten weltweit mit einem Zubau von rund zwei Gigawatt im vergangenen Jahr. Auch für die Nordex-Gruppe ist Brasilien ein attraktiver Zielmarkt, zumal man dort nach der Integration von Acciona Windpower ein eigenes Fertigungswerk verfügt. Jetzt hat sich die Gruppe einen Großauftrag für die Lieferung von 65 Anlagen der Baureihe AW125/3000 gesichert.

Das Gesamtprojekt „Lagoa do Barro“ umfasst acht einzelne Windparks, die im Bundesstaat Piaui im Nordosten von Brasilien errichtet werden. Die Lieferung und Installation der Anlagen soll bereits ab Mitte 2017 erfolgen.

Windparks erreichen Kapazitätsfaktor von 58 Prozent

Die Turbinen sind laut Nordex optimal auf die am Standort vorherrschenden guten Windgeschwindigkeiten ausgelegt. So erwarteten die Projektpartner, dass die Parks einen überdurchschnittlich hohen Kapazitätsfaktor von rund 58 Prozent erreichen. Auftraggeber und späterer Betreiber der Windparks ist Atlantic Renewable Energy, ein Entwickler und Betreiber von Windpark- und Wasserkraftwerken aus Brasilien. Die Gesellschaft ist ein Tochterunternehmen des Private Equity Fonds Actis, der zu den führenden Investoren in schnell wachsenden Entwicklungsländern zählt.

Brasilien ist angesichts der Rezession im Land gegenwärtig für die Windbranche kein ganz einfacher Markt. Ende 2016 hat Brasilien eine angekündigte Ausschreibung verschoben und letztlich abgesagt, skizziert Nordex im aktuellen Geschäftsbericht das Umfeld im größten südamerikanischen Land. Als Gründe nannte die Regierung, dass Brasilien aktuell über ausreichend Kapazitäten und Liquidität im Strommarkt verfüge. Experten sähen auch die schwierige ökonomische Lage des Landes als mitverantwortlich.

Lokale Fertigung ermöglicht Nordex hohes Maß an Wertschöpfung vor Ort

„Mit der lokalen Fertigung in Brasilien kann Nordex die dortigen hohen Anforderungen an den Anteil lokaler Wertschöpfung sicherstellen und ist daher für zukünftige Ausschreibungsrunden gut positioniert“, heißt es im Geschäftsbericht

Das aktuelle Projekt ist vor diesem Hintergrund darauf ausgerichtet, die lokale Wertschöpfung zu erhöhen. Auch deshalb kommen beim Komplex „Lagoa do Barro“ Türme zum Einsatz, die die Nordex-Gruppe vor Ort produziert. „Das reduziert die Investitionskosten, minimiert den Umwelteinfluss und schafft lokale Arbeitsplätze“, so Patxi Landa, Vertriebsvorstand der Nordex SE.

