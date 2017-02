"Windkraftanlagen sind Egoisten" - Forscher wollen Windpark-Ertrag durch Strömungsoptimierung erhöhen

In einem Windpark drehen sich oft Hunderte von Rotoren. Turbulenzen, die durch die Bewegung der Windräder erzeugt werden, beeinträchtigen dabei die Leistung und Lebenserwartung benachbarter Anlagen. In einem EU-Projekt untersuchen Forscher der Technischen Universität München (TUM) diese Wechselwirkungen im Windkanal und entwickeln ein Computermodell, das die Effizienz von Windparks steigert.

„Bisher sind Windkraftanlagen Egoisten“, sagt Johannes Schreiber, wissenschaftlicher Mitarbeiter am Lehrstuhl für Windenergie. „Jedes einzelne ist darauf ausgelegt, über einen möglichst langen Zeitraum maximale Leistung zu erbringen.“

Dieser „Egoismus“ sei aber schlecht für die Gesamtperformance, erklärt er: „Jede Anlage erzeugt Windabschattungen und Turbulenzen, die benachbarte Anlagen negativ beeinflussen können. Wenn man möchte, dass Windparks möglichst effizient arbeiten, muss man den Fokus auf das große Ganze richten.“

Das komplexe Wechselspiel der Kräfte ist schwer zu erfassen und noch schwerer zu steuern: Jeder einzelne Rotor beeinflusst die Bewegung der Luft, die an ihm vorbeiströmt, bremst sie ab und sorgt so für Verwirbelungen. Dieser Abschattungseffekt verringert die Leistung der im Lee stehenden Anlagen und belastet das Material – Masten, Rotorblätter und Generatoren, die ständig turbulenten Strömungen ausgesetzt sind, ermüden schneller.

Gieren der Windkraftanlagen senkt individuellen Ertrag - und erhöht Ertrag des gesamten Windparks



Die Forscher der TUM konnten jetzt in Experimenten mit 1,5-Meter großen Modellen zeigen, dass sich die Abschattungseffekte durch eine intelligente Steuerungstechnik reduzieren lassen: „Der Ansatz besteht darin, den Nachlauf – also den von einer Anlage verursachten Windschatten – so abzulenken, dass er an den im Lee stehenden Anlagen vorbeiströmt“, erläutert Prof. Carlo Bottasso, Inhaber des Lehrstuhls für Windenergie an der TUM. Der Nachlauf lässt sich durch Gieren des Rotors ablenken – beim Gieren trifft der Wind nicht mehr frontal, sondern leicht von der Seite auf den Rotor.

In den Experimenten wurden die Rotoren, auf die der Wind als erstes trifft, automatisch gegiert und somit auch deren Nachläufe abgelenkt. Dabei sinkt zwar die Leistung der gegierten Anlagen, der Verlust wird jedoch mehr als ausgeglichen durch eine erhöhte Stromerzeugung der im Lee stehenden Anlagen. Diese werden wegen des abgelenkten Nachlaufs außerdem weniger stark belastet, was die Lebensdauer der Anlagen erhöht. „Die Messungen im Windkanal haben erstmals gezeigt, dass eine automatische Windparkregelung die Leistung deutlich erhöhen kann“, resümiert Bottasso.