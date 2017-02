Windeurope berichtet von 12,5 GW Windenergie-Zubau im vergangenen Jahr

Die Windenergie ist heute ein wichtiger Bestandteil der europäischen Stromversorgung. Das erklärte der Vorsitzende von Windeurope, Giles Dickson, bei der Vorstellung der Zahlen des Verbandes zum Jahr 2016. Auf Windkraft sind im vergangenen Jahr 51 Prozent aller neuen Stromerzeugungsanlagen in Europa entfallen. 2016 sind nach Angaben des Verbandes Windenergieanlagen mit insgesamt 12,5 GW in den 28 EU-Mitgliedstaaten ans Netz gegangen. Sie setzten sich zusammen 10,9 GW Onshore- und 1,5 GW Offshore-Leistung. Insgesamt war der Zubau um drei Prozent geringer als im Jahr 2015.

Die Windkraftanlagen in Europa weisen somit nun eine Kapazität von 153,7 GW. Sie setzen sich aus 141,1 GW Onshore- und 12,6 GW Offshore-Anlagen zusammen. Die Windenergie hat im vergangenen Jahr 10,4 Prozent des europäischen Strombedarfs gedeckt. Insgesamt 27,5 wurden im Jahr 2016 in neue Onshore- und Offshore-Windparks investiert. Die Investitionen in Offshore-Windenergieanlagen stiegen im Vergleich zum Vorjahr um 39 Prozent auf 18,2 Mrd. €, während die Onshore-Investitionen um 29 Prozent auf 9,3 Mrd. € zurückgingen.

Der ausführliche Artikel ist in der kommenden Ausgabe von EUWID Neue Energie zu lesen.