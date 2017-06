Windenergie: Nordex errichtet N131/3000 Turbine erstmals in Frankreich

Die Nordex-Gruppe hat in Frankreich drei neue Aufträge mit einem Volumen von insgesamt 36 Megawatt gewonnen. Unterschiedliche Projektentwickler und Kraftwerksbetreiber haben den Winderngieanlagenhersteller mit dem Bau von zusammen 13 Turbinen der Anlagenklassen N131/3000, N117/3000 und N117/2400 beauftragt. Die Errichtung der Windparks soll noch im laufenden Jahr starten, teilte Nordex mit.

Dabei werde der Hersteller erstmals in Frankreich seine Turbine N131/3000 errichten. In Bezug auf ihren Rotordurchmesser von 131 Meter werde dies die größte bisher in Frankreich errichtete Anlage sein. Die Windturbine sei auf Standorte im Binnenland angepasst und könne dort dank ihrer sehr niedrigen Schallleistungspegel hohe Energieerträge erwirtschaften. In Frankreich zähle Nordex mit über 1,7 GW errichteter Leistung zu den Marktführern und betreue die Windenergieanlagen seiner Kunden über ein Netz von 15 Servicestationen.

