Windenergie: Enercon nimmt Schwachwind-Protoyp in Betrieb

Enercon hat die erste E-141 EP4 erfolgreich in Betrieb genommen. Der Prototyp der neuen Schwachwindanlage (Windklasse III) wurde planmäßig in Coppanz in Thüringen auf einem Hybridturm mit 129 m Nabenhöhe errichtet, teilte der Windenergieanlagenhersteller in Aurich mit. Jetzt habe die Anlage ihre ersten kWh ins Netz gespeist.

Die E-141 EP4 basiert auf der neuen Vier-MW-Plattform von Enercon, auf der auch die neue E-126 EP4 für mittlere Standorte (Windklasse IIa) aufbaut. Beide EP4-Typen verfügen über eine Nennleistung von 4,2 MW. Mit einem Rotordurchmesser von 141 m besitze die E-141 EP4 das derzeit längste Onshore-Rotorblatt im Markt. An Standorten mit 6,5 m pro Sekunde mittlerer Windgeschwindigkeit soll sie Jahresenergieerträge von mehr als 13 Mio. kWh generieren. Damit sei sie die momentan weltweit ertragsstärkste Windklasse-III-Anlage.

„Mit der Inbetriebnahme der ersten E-141 EP4 schließen wir die erste Phase der EP4-Markteinführung optimal ab“, so EP4-Programmleiter Arno Hildebrand. Innerhalb von nur neun Monaten habe Enercon drei Prototypen in Betrieb genommen, zwei E-126 EP4 und eine E-141 EP4. Auch für die nächsten Phasen sei sich Enercon auf Kurs. Derzeit befänden sich in Niedersachsen weitere Prototypen der E-141 EP4 für die Messkampagne zur Zertifizierung im Aufbau. Im Frühjahr 2017 starte bereits die Serienproduktion sowohl der E-126 EP4 als auch der E-141 EP4. ENERCON plane, 2017 rund 150 Serienmaschinen der EP4 zu errichten, rund 80 davon als E-141 EP4.