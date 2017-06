Türkische Erdem Holding bestellt bereits vierten Windpark bei Nordex

Die Erdem Holding A.S. hat Nordex erneut einen Auftrag zur Lieferung und Errichtung eines Windparks erteilt. Der Windenergieanlagenhersteller liefert zehn Turbinen vom Typ N131/3900 für den Park „Eber". Wie Nordex mitteilt, sei ein Premium-Servicevertrag für mindestens 15 Jahre im Auftragsumfang ebenfalls enthalten. Der Standort „Eber" liegt 250 km südwestlich von Ankara nahe der westanatolischen Stadt Afyonkarahisar. In der Höhenlage liegt die mittlere jährliche Windgeschwindigkeit bei 7,8 m/s.

Die N131/3900 sei speziell auf Standorte mit mittleren bis schwächeren durchschnittlichen Windgeschwindigkeiten ausgelegt. Nordex liefert die Anlagen mit 84 m hohen Stahlrohrtürmen. Die Errichtung istfür das Frühjahr 2018 vorgehsehen. Ab Ende 2018 soll dann der 39-MW-Windpark jährlich 136.000 MWh Strom erzeugen.

Mit „Eber" habe die Erdem Holding A.S. jetzt den vierten Windpark bei Nordex bestellt. Die Gruppe ist in der Telekommunikation, Energieerzeugung, in der Baumaterialherstellung, in Immobilen, im Recycling sowie im Abfallmanagement tätig und diversifiziert jetzt in den Bereich der erneuerbaren Energien, heißt es. Für das Windenergie-Projekt „Eber" produziert und liefert Nordex erstmals seine Turbinen vom Typ N131/3900.

