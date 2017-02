Steag Energy Services: Neue Aufträge für Windparks und Wasserkraftwerke in Brasilien

Steag Energy Services (SES) positioniert sich in der Betriebsführung von Wind- und Wasserkraft in Brasilien. Die Steag-Tochter übernimmt sämtliche Betriebsführungs- und Instandhaltungsverträge für Windparks und Wasserkraftwerke von der ENEX, einem brasilianischen Tochterunternehmen der norwegischen Statkraft. SES übernimmt damit Verträge, die Statkraft mit Dritten abgeschlossen hatte, während die Statkraft-Anlagen weiterhin auch von Statkraft betrieben werden, geht aus einer Mitteilung des Dienstleisters hervor.

Es handelt sich dabei um acht Operations and Maintenance (O&M)-Verträge (260 MW) für mittlere und kleine Wasserkraftanlagen und zehn O&M-Verträge (849 MW) für Windfarmen. Etwa 80 Mitarbeiter werden von Steag Energy Services do Brasil übernommen. Über den Kaufpreis haben beide Partner Stillschweigen vereinbart.

Der Vorsitzende der Geschäftsführung der SES GmbH, Ralf Schiele, berichtete, dass Wasser mit einem Anteil von rund 65 Prozent am Energiemix der mit Abstand größte Energieträger Brasiliens sei. Es finde auch weiterhin ein Zubau statt, insbesondere bei Wasserkraftwerken kleiner und mittlerer Größe. Zudem sei Brasilien ein wesentlicher Wachstumsmarkt für Windprojekte. Der Anteil der Windenergie, der sich im Betrieb, Bau und der Planung befinde, mach bereits 10,5 Prozent am gesamten brasilianischen Energiemix aus. In absehbarer Zeit werde sich die Kapazität der Windparks in Brasilien verdoppeln.

Mit der Übernahme der O&M-Verträge könne die Steag Energy Services GmbH ihr Dienstleistungsgeschäft in Brasilen deutlich erweitern. Bereits im Februar 2016 hatte die Steag Energy Services do Brasil Ltd. bereits die Betriebsführung für eine Gasaufbereitungsanlage der Firma Parnaiba Gas Natural S.A. (PGN) übernommen.

SES betreibt nach eigenen Angaben Kraftwerke in Spanien, Südamerika, Afrika und Indien. Mit den nun aufgenommenen Dienstleistungen auf dem brasilianischen Markt habe der Dienstleister nun international mehr als 5.000 MW in Betriebsführung.