SolarWorld kündigt Trennung von 400 Mitarbeitern bis zum Jahr 2019 an

Die SolarWorld AG hat 2016 ihre Absatzmenge gegenüber dem Vorjahr um 19 Prozent auf 1.375 MW (2015: 1.159 MW) gesteigert. Auch der Konzernumsatz legte zu und stieg um fünf Prozent auf 803 Mio. € (2015: 763 Mio. €). Auf der Ergebnisseite landete die Gruppe allerdings in den roten Zahlen. Der Konzern kündigte ein Maßnahmenpaket und die Fokussierung auf das Angebot von PERC-Hocheistungsprodukten an.

Das Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) betrug -26 Mio. €, nachdem man im Vorjahr mit 41 Mio. € den positiven Bereich erreicht hatte. Die Zahlen beinhalten Rückstellungen in Höhe von 12 Mio. € für Maßnahmen „zur Fokussierung der operativen Aktivitäten“ bis 2019. Das vorläufige Ergebnis vor Zinsen und Steuern (EBIT) belief sich auf -99 Mio. € (2015: -4 Mio. €). Hierin enthalten sind nach Solarworld-Angaben nicht cash-relevante Sondereffekte aus Wertberichtigungen auf das Anlagevermögen in Höhe von -25 Mio. €.

SolarWorld will die Geschäftsaktivitäten im Laufe des Jahres 2017 komplett auf monokristalline Hochleistungsprodukte ausrichten. „Dies wird den Aufwand in Produktion, Vertrieb und Verwaltung deutlich reduzieren und zu einem Rückgang der Mitarbeiterzahl um rund 400 bei gleichzeitiger Steigerung der Modulabsatzmenge auf rund 2 Gigawatt bis 2019 führen“, heißt es in einer Mitteilung der Gruppe. Parallel investiere SolarWorld jährlich einen mittleren zweistelligen Millionenbetrag in Ausbau und Verbesserung der Hochleistungstechnologien.

Fertigung multikristalliner Wafer, Zellen und Module wird im Verlauf des Jahres 2017 stillgelegt

Im Zentrum der künftigen Geschäftsausrichtung steht die Herstellung und der Vertrieb von Produkten auf Basis monokristalliner Siliziumtechnologie mit PERC-Technologie (Passivated Emitter Rear Cell). Die Fertigung multikristalliner Wafer, Zellen und Module, die technologiebedingt über geringere Wirkungsgrade verfügen, werde im Laufe des Jahres 2017 stillgelegt. Die konzerneigene Forschungsgesellschaft SolarWorld Innovations GmbH soll sich auf leistungssteigernde Verfahren konzentrieren, die sich mit der PERC-Technologie kombinieren lassen.

Im Zuge der Fokussierung plant das Unternehmen, seine Wertschöpfungsstufen an einzelnen Produktionsstandorten zu bündeln. Kristallisation und Zellfertigung sollen im thüringischen Arnstadt stattfinden, die Wafer- und Modulfertigung wird im sächsischen Freiberg angesiedelt. Dadurch könne der Konzern Skaleneffekte schneller erzielen, Redundanzen abbauen, Prozesse vereinfachen und so Raum für zukünftiges Wachstum schaffen. Die kleineren Fertigungen für Module in Arnstadt und Zellen in Freiberg werden verlagert. Am US-Standort Hillsboro werden bereits ausschließlich PERC-Zellen und -Module gefertigt.

SolarWorld verfügte nach eigenen Angaben zum 31. Dezember 2016 über liquide Mittel in Höhe von 88, ein Jahr zuvor waren es noch 189 Mio. €. Im 4. Quartal 2016 habe sich die Liquidität im Vergleich zum Vorquartal gleichwohl verbessert (30. September 2016: 84 Mio. €). „Unter der Annahme, dass der Solarmarkt umkämpft bleibt, aber keine außergewöhnlichen Preisrückgänge eintreten, rechnet das Unternehmen für das Jahr 2017 mit einem Anstieg des EBIT gegenüber 2016, wenngleich es noch negativ bleiben dürfte“, heißt es weiter. Die Absatzmengen sollen im aktuellen Geschäftsjahr steigen. Der Konzernumsatz 2017 dürfte etwa auf Vorjahresniveau liegen.