Siemens: Höherer Umsatz in den Divisionen Wind Power and Renewables sowie Energy Management

Der Siemens Konzern hat im ersten Quartal 2017 sowohl in der Division Wind Power and Renewables als auch in der Division Energy Management mehr Umsatzerlöse erwirtschaftet als im ersten Quartal 2016. Wie aus der Ergebnisveröffentlichung zum ersten Quartal des Geschäftsjahres 2017 (01.10.16-31.12.16) hervorgeht, erzielte Wind Power and Renewables Umsatzerlöse von 1,384 Mrd. €, das sind 16 Prozent mehr als im ersten Quartal 2016.

Wie es in dem Bericht heißt, nahmen die Umsatzerlöse in allen Geschäften der Division zu, am stärksten im Offshore-Geschäft in Europa. Die Divison erwirtschaftete im ersten Quartal ein Ergebnis von 111 (51) Mio. €, 119 Prozent mehr als im entsprechenden Vorjahresquartal. Die Ergebnismarge betrug 8,0 Prozent nach 4,2 Prozent im ersten Quartal 2016. Ausschlaggebend für die hohe Profitabilität waren dem Bericht zufolge höhere Umsatzerlöse, eine verbesserte Produktivität, positive Effekte in Zusammenhang mit der Abarbeitung von Projekten, eine höhere Kapazitätsauslastung sowie ein höherer Beitrag des Servicegeschäfts. Der Auftragseingang in der Division ging im Berichtsquartal auf 1,436 (1,898) Mrd. € zurück, das waren 24 Prozent weniger. Wie es seitens Siemens heißt, lag das Book-to-Bill-Verhältnis bei über 1.

In der Division Energy Management verzeichnete Siemens im ersten Quartal einen Auftragseingang von 2,99 (3,5) Mrd. € und lag somit um 15 Prozent unter dem Wert des ersten Quartals 2016. Vor allem das Volumen aus Großaufträgen war den Angaben zufolge geringer als im Vorjahresquartal, das Book-to-Bill-Verhältnis lag bei über 1. Die Umsatzerlöse stiegen um zwei Prozent von 2,765 Mrd. € auf 2,808 Mrd. €, wie in der Division Wind Power and Renewables gab es auch beim Energy Management in nahezu allen Geschäften ein Umsatzerlöswachstum. Das in der Division erzielte Ergebnis lag bei 189 Mio. € nach 183 Mio. € im ersten Quartal 2016. Es gab laut Siemens bei der Mehrheit der Geschäfte der Division ein höheres Ergebnis, angeführt von den Geschäften mit Hochspannungsprodukten und Stromübertragungslösungen. Die Ergebnismarge der Division lag bei 6,7 Prozent nach 6,6 Prozent vor einem Jahr.