Shanghai Electric erhöht Beteiligung an Manz nicht

Dieter Manz, Vorstandsvorsitzender und Gründer der Manz AG, bleibt mit 24,66 Prozent Hauptaktionär des Reutlinger Unternehmens. Die Shanghai Electric Germany Holding, die mit Manz unter anderem im Energiespeicher- und Solarbereich zusammenarbeitet, hat die Möglichkeit des Abschlusses einer Stimmbindungsvereinbarung nicht wahrgenommen. Nach Angaben von Manz endete die Frist zum Erwerb von Stimmrechten aus den von Dieter Manz gehaltenen Aktien am 24. Mai. Im Rahmen dieser Option hätte Shanghai Electric ihre Beteiligung an Manz über die Tochtergesellschaft von 19,67 auf 30,1 Prozent steigern können.

Die Shanghai Electric Group war im Zuge der im Mai 2016 vollzogenen Kapitalerhöhung als Ankeraktionär bei der Manz AG eingestiegen und hatte die Möglichkeit zur späteren Erhöhung der Beteiligung vereinbart. Ziel war eine strategische Zusammenarbeit in der Automationstechnologie sowie auf den Gebieten Energy Storage und Solar. In diesem Zusammenhang haben die Manz AG, die Shanghai Electric Group sowie die Shenhua Group, weltweit größter Betreiber von Kohleminen, im Januar 2017 eine strategische Kooperation zur Vermarktung und Weiterentwicklung der CIGS-Dünnschicht-Solartechnologie von Manz beschlossen.

Neben der Bündelung der Stärken in den Bereichen Energieerzeugung, Großanlagenbau und weltweit führender Spitzentechnologie sowie der Erteilung von Großaufträgen mit einem Volumen von insgesamt 263 Mio. € bei der Manz AG, war die Gründung von zwei Gemeinschaftsunternehmen Bestandteil des Kooperationsvertrages. Sowohl das gemeinschaftlich gegründete Forschungsunternehmen als auch die gemeinsame Gesellschaft zur Vermarktung der CIGS-Technologie in China haben zwischenzeitlich den Betrieb aufgenommen.

Dieter Manz betrachtet die Kooperation als Win-Win-Situation. „Durch die strategische Kooperation mit Shanghai Electric hat Manz einen noch besseren Zugang zum hochattraktiven chinesischen Markt erhalten“, sagte Manz. „Zugleich kann Shanghai Electric durch die Beteiligung an den Gemeinschaftsunternehmen das Ziel der Weiterentwicklung und Etablierung der CIGS-Technologie in China ohne weitere Investitionen in die Manz AG realisieren“.