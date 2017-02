RES und Southern Power wollen in den USA Projekte über drei GW Windenergie entwickeln

Der internationale Projektentwickler für Erneuerbare Energien RES (Renewable Energy Systems) hat mit Southern Power, der Tochtergesellschaft des US-amerikanischen Energieunternehmens Southern Company, eine Entwicklungskooperation abgeschlossen. Die beiden Unternehmen kündigten an, bis 2020 gemeinsam drei GW Windenergie in den USA zu entwickeln und in Betrieb zu nehmen, das soll im Rahmen von zehn Projekten geschehen.

Die Anlagen sollen zwischen 2018 und 2020 in Betrieb genommen werden. RES übernimmt einer Mitteilung zufolge die Entwicklung der Projekte und alle baulichen Aufgaben rund um die Errichtung der Turbinen. Der innovative Zusammenschluss zu einer gemeinschaftlichen Projektentwicklung bezogen auf ein abgestimmtes Projektportfolio zwischen RES Americas und Southern Power sei ein neues Geschäftsmodell für die RES Gruppe.

Das schnelle Wachstum des Windenergiemarkts in den USA biete RES die Chance, strategische Geschäftsbeziehungen mit starken Partnern einzugehen. Southern Power sei einer der größten Betrei-ber und Investoren für Erneuerbare in den USA. Die Art der strategischen Zusammenarbeit eigne sich auch als Modell für Kooperationen in Europa und Deutschland.