Photovoltaik: Kleinere, europäische Märkte gewinnen für Pfalzsolar an Attraktivität

Die Ludwigshafener Pfalzsolar GmbH ist nun auch im niederländischen Markt aktiv und hat seit Jahresbeginn gleich mehrere große PV-Dachprojekte in den Niederlanden realisiert. Neben Boom-Märkten wie den USA oder China gewinnen auch kleinere, europäische Märkte aktuell an Attraktivität, schreibt Pfalzsolar in einer Mitteilung. Die Niederlande zählten dazu und böten nicht nur Raum für Megawatt-Projekte auf Freiflächen, sondern insbesondere auch ein hohes Potential im Bereich großer gewerblicher und industrieller Dachflächen.

Ähnlich dem deutschen Ausschreibungssystem könnten sich Projekteigentümer in den Niederlanden für eine Vergütung nach dem so genannten „SDE+“ (Stimulation of Sustainable Energy Production) bewerben, wobei viele der in den vergangenen drei Jahren bezuschlagten Projekte bis heute nicht realisiert seien. „Nach unserer Einschätzung gibt es in den Niederlanden eine hohe Nachfrage nach werthaltigen Partnern, die in der Lage sind, große Projekte effizient, qualitativ hochwertig und zu angemessenen Preisen umzusetzen“, so der Leiter Projektentwicklung bei Pfalzsolar, Max Huber.

Als erfahrener Projektierer, EPC (Generalunternehmer) und Anlagenbetreiber positioniere sich das Unternehmen im niederländischen PV-Markt als ganzheitlicher Partner für Entwicklung, Bau und Betrieb von großen Photovoltaik-Anlagen. Aktuell baue das Unternehmen drei Dachprojekte mit einem Gesamtvolumen von 1,3 MW, davon zwei in der Provinz Südholland und eins in der Provinz Nordholland. Weitere Projekte, darunter auch ein 12-MW-Projekt, seien bereits in Planung.