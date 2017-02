MVV steigert Stromerzeugung aus Erneuerbaren trotz sinkender Windstromproduktion

Die Stromerzeugungsmengen aus erneuerbaren Energien einschließlich biogenem Anteil Abfall/EBS sind bei der Mannheimer MVV-Gruppe im ersten Quartal des Geschäftsjahrs 2016/2017 gegenüber dem Vorjahr um 17 GWh auf 310 GWh gestiegen.

Das Geschäftsjahr bei der MVV endet jeweils im September, das erste Geschäftsquartal umfasst damit die Monate Oktober bis Dezember. Zum Anstieg der Stromerzeugung aus Erneuerbaren trugen nach Angaben im Zwischenbericht sowohl die Biomassekraftwerke als auch die thermischen Abfallverwertungsanlagen bei.

Die schlechten Windverhältnisse in den letzten drei Monaten des vergangenen Jahres führten dazu, dass die Stromerzeugungsmengen aus den MVV-Windkraftanlagen unter dem Vergleichswert des Vorjahresquartals lagen. Nach Angaben der MVV haben die Windkraftanlagen der MVV im Berichtszeitraum 88 GWh erzeugt. Das sind 19 Prozent weniger als im Vorjahr (109 GWh). Rein witterungsbedingt ist die Produktion sogar um ein Viertel zurückgegangen, der Zubau des Windparks Freudenberg hat den Rückgang des Gesamtertrags um sechs Prozentpunkte verringert.

Bei der Direktvermarktung von Strom aus erneuerbaren Energien habe die MVV ihre Position als einer der größten Direktvermarkter in Deutschland gestärkt, heißt es im Quartalsbericht weiter. Ende 2016 hatte die Gruppe eine Leistung von 6.300 MW unter Vertrag, das sind 1.700 MW mehr als drei Monate zuvor.

Im Bereich der Projektentwicklung erneuerbare Energien hat der MVV Energie Konzern im Berichtsquartal rund 380 MW el Leistung aus Erneuerbare-Energien-Anlagen in Betrieb genommen. Dabei handelte es sich in Deutschland um Windkraftanlagen an Land und international vor allem um Photovoltaikkraftwerke.