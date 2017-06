Lidl und E.ON bieten Ökostromtarif mit Preisgarantie an

Lidl und E.ON bieten ab Anfang Juli einen Ökostromtarif mit Preisgarantie bis 2019 an. Zusätzlich zum Strom erhalten die Kunden einen Zehn-Euro-Gutschein für den nächsten Einkauf in einer beliebigen Lidl-Filiale oder im Lidl-Online-Shop unter www.lidl.de, teilt E.ON mit. Den Wechsel des Stromversorgers machten die beiden Kooperationspartner den Kunden so einfach wie möglich.

Nach Vertragsabschluss übernähmen die Unternehmen die gesamte Abwicklung mit dem bisherigen Anbieter. Alle wichtigen Informationen dazu erhielten Kunden auch in ihrer Lidl-Filiale vor Ort. Der Ökostrom, mit dem E.ON die Lidl-Kunden beliefere, stamme zu 100 Prozent aus erneuerbaren Energien wie Wind- und Sonnenenergie oder Wasserkraft und ausschließlich aus vom TÜV Süd zertifizierten Kraftwerken.

